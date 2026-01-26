Fermín confirma las negociaciones para su renovación: "Mi intención es estar en el Barça"

Fermín López atendió a SPORT en un acto publicitario de la marca Under Armour en la tienda de JD de Portal de l’Àngel de Barcelona, para confirmar que solo piensa en el Barça. Tras un verano muy movido en el que se especuló sobre una posible salida al Chelsea, finalmente se quedó para ser una pieza clave en el esquema de Flick.

Ahora, tras un gran inicio de campaña en el que ya suma más de 10 goles y 10 asistencias, el futbolista y el club ya se han sentado para abordar su renovación tal y como informamos en este diario el pasado viernes 23 de enero.

Las partes quieren cerrar el acuerdo lo antes posible y, si nada se tuerce, Fermín firmará hasta 2031 con una adecuación importante de su salario para ponerlo a la altura de su rendimiento. El de El Campillo no tiene dudas: "Sí, está el tema bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, que es lo más importante para mí y la verdad es que espero que se de pronto y muy contento".

Goles para el equipo

Sobre esta prolífica temporada que está teniendo, donde se le caen los goles y las asistencias 'de los bolsillos', Fermín no se pone medallas y mira por lo que siempre ha priorizado, el equipo: "Espero ayudar mucho al equipo. No es un objetivo que me pongo, pero en la posición que juego se que tengo que marcar goles y dar asistencias para ayudar al equipo y ojalá pueda hacer muchos más".

Quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, que es lo más importante para mí y la verdad es que espero que se de pronto

El centrocampista andaluz está siendo letal desde la media distancia. Parece que cada vez que recibe el balón en tres cuartos de campo tiene que acabar en gol, algo que él mismo sabe: "Ahora mismo creo que es el año que más. Me siento con mucha confianza en todos los aspectos del juego y intento demostrar en el campo mis cualidades y ojalá siga siendo así con los tiros de fuera del área y me sigan saliendo bien".

Competencia con Olmo

Aunque la competencia en el centro del campo azulgrana hace que los minutos vayan muy caros, al ser preguntado por su relación y conexión con Dani Olmo, compañero con el que vive una batalla personal por la mediapunta del once de Flick, explicó que luchar por la titularidad con el egarense no ha afectado en ningún momento a su relación personal:

"Muy bien, con Dani tengo una relación muy buena. Es un grandísimo jugador y al final estamos en el Barça y siempre hay mucha competencia. Creo también que podemos jugar juntos, nos complementamos muy bien y ojalá podamos coincidir más juntos en el campo, la verdad".

Los títulos, el objetivo final

Y es que, al final, todo deriva en el mismo objetivo: ganar. Fermín sabe que competir con los mejores es lo que los permite al equipo elevar el nivel colectivo para optar a todos los títulos: "Somos el Barça y creo que la plantilla que tenemos es muy buena y creo que podemos competir por todo y ojalá este año podamos competir por grandes cosas".

Un propósito que va bien encarado tras llevarse la Supercopa ante el Real Madrid en Arabia y recuperar el liderato en LaLiga tras perderlo momentáneamente este fin de semana: "Queremos ganarlo todo". Por falta de ambición del '16' no será.