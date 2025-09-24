El Fermín más íntimo: la oferta del Chelsea, su cesión y el peor día de su vida: "Lloré mucho"

Fermín López deberá esta tres semanas de baja a causa de una lesión en el psoas. Un contratiempo que le apartará tres semanas de los terrenos de juego, pero que el futbolista ha asumido y solo piensa en su recuperación.

Fermín fue entrevistado por Jordi Basté en el programa 'El món a RAC1", donde habló de aspectos de su vida personal y también deportiva. Una conversación en la que salió un lado desconocido hasta la fecha del jugador del FC Barcelona.

El onubense es muy feliz en el Barça, "el club de mi vida", y explica que se hizo culer gracias a su tío, conocido como 'Miri'. Fermín relató que "mi tío me ayudó a tener este sentimiento" y que era conocido por el 'Miri' por lo bien que jugaba a fútbol y tenía el mote de "Miridona".

El centrocampista del Barcelona Fermín López celebra su gol contra el Valencia / Alejandro Garcia / EFE

El jugador repasó sus inicios en El Campillo y como pronto pasó al Recreativo de Huelva y el Betis hasta los 13 años cuando recibió la llamada del Barça: "¿Qué harías si te llama el Barça?", me preguntó mi padre y le dije 'me voy para allá', que quería estar en La Masia". Su padre, que actualmente todavía ejerce de cartero en El Campillo, era quién le acompañaba cada día en coche a los entrenamientos a Huelva y Sevilla, una hora en coche, en la que salían muchas confidencias. Su madre, por su parte, trabajaba en una empresa de frutas, especializada en naranjas.

"Lloré mucho"

Fermín llegó a La Masia acompañado de sus padres y reveló que “fue el peor día de mi vida, era la primera vez que me iba para siempre, lloré mucho y mis padres también". En este sentido, el jugador se sintió muy arropado para superar los malos momentos: "Tenía un grupo con Xavi Simons y algunos más que éramos del mismo equipo y nos ayudábamos entre nosotros”.

Su paso por el fútbol base del Barça se interrumpió cuando se fue cedido al Linares, una cesión que afrontó como una salida definitiva del club de su vida. "Pensaba que esto se acababa allí”, confesó.

Estudios y el catalán

Fermín es un futbolista con inquietudes y pronto quiso aprender el catalán "porque no me enteraba de nada" y tanto en la escuela como en La Masia le gustaba practicar con sus compañeros hasta mostrar el muy buen nivel que tiene hora. La entrevista, por ejemplo, fue realizada en un catalán impecable.

El centrocampista empezó los estudios de CAFE (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), que ha tenido que aparcar, pero "tengo ganas" de recuperar los estudios.

La oferta del Chelsea

En el plano deportivo, Fermín insistió en que "nunca estuve a punto de marcharme a Londres", pese a la oferta del Chelsea y el interés de otros conjuntos. Además, el jugador percibió que "el club no me quería vender".

Durante este tiempo se ha hablado de una supuesta mala relación con Gavi, algo que desmintió de forma tajante. "Mi relación con Gavi es como siempre, nos conocemos desde los 13 años, no hay ningún problema, salen muchas cosas que no son verdad, como también se habló de Ter Stegen con Tek”.

Fermín está arropado por un coach personal "con el que hablo cada dos semanas" y que tiene muchas ganas de jugar en el Spotify Camp Nou, donde "no he jugado, ni tan siquiera he entrenado".

Fermín está feliz en el vestuario, donde destacó la amistad que tiene con “Gavi, Pedri, Balde, Eric, Dani Olmo, Joan Garcia…. Con todos me llevo muy bien” y también destacó a un ex compañero, Cristo, que ya está fuera del Barça.

Entre sus manías, Fermín comentó que se santigua antes de los partidos, siguiendo el consejo de su abuela, y que le gusta mucho "la limpieza, me considero muy ordenado".

El jugador quiere ganar todos los títulos posibles con el Barça en una temporada que ha arrancado de forma espectacular, con este pequeño contratiempo de la lesión frente al Getafe.