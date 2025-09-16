Fermín: de la carta de presentación a la realidad absoluta

Fermín está rindiendo a un nivel sobresaliente en este inicio de temporada. El canterano se ha ganado desde el primer día al aficionado culé por su entrega y compromiso sobre el terreno de juego, algo que siempre ha complementado con una visión ofensiva que durante muchos años se ha buscado en los centrocampistas del Barça.

Y es que el de El Campillo es todo un peligro cuando tiene el balón en tres cuartos de campo rival. Y los números así lo demuestran. Con una capacidad brillante para aparecer desde segunda línea, sus registros goleadores ponen de manifiesto su capacidad de anotar desde la larga distancia, además, sin distinciones entre diestra y zurda.

Ante el Valencia no se lo pensó dos veces y con un zurdazo espectacular puso el 3-0 a favor del conjunto de Flick. Una situación que se ha ido repitiendo desde su debut. Con el anotado este domingo suma ya cinco tantos desde fuera del área de los 21 que lleva, solo contando los partidos oficiales, con la camiseta azulgrana. Algunos de bellísima factura, como el que le marcó al Shakhtar en Champions. A estos se les tiene que sumar otros golazos desde más allá del área en partidos amistosos.

Fermín se estrena como titular en la Champions con un golazo / Telefónica

UNA CARTA DE PRESENTACIÓN SIN IGUAL

Fermín firmó el debut perfecto. El estreno soñado por cualquier futbolista criado en La Masia. Xavi Hernández le dio la oportunidad de participar en un clásico de pretemporada y allí, dejó claro que era capaz de escribir su propia historia en el FC Barcelona. No se lo pensó dos veces y también con un potente disparo con su zurda, la puso en la escuadra de la portería defendida por Courtois. ¡Qué manera de presentarse!

Fermín López puso el segundo en el marcador ante el Real Madrid / FCB

Por aquel entonces muchos no sabían nada de él y ahora es uno de los futbolistas favoritos de la afición. Día a día y partido a partido sigue aportando eso que en conjunto azulgrana siempre se ha echado de menos: goles desde la larga distancia.

FERMÍN EN MODO 'MVP'

En un verano en el que se ha especulado mucho con su futuro, Fermín ha demostrado que solo piensa en triunfar en el Barça. Y así también lo quiso mostrar en el Gamper, donde se coronó como mejor jugador del partido gracias a sus dos dianas, de nuevo, desde la lejanía.

Lo mismo hizo el verano pasado, cuando recibió el trofeo a mejor jugador de los Juegos Olímpicos para acompañar un oro espectacular y muy merecido. Fue sin duda el jugador más destacado del torneo y con seis tantos, récord de España en unos juegos, guio a La Roja hasta el título. De nuevo, dos 'cañonazos' suyos, uno con la diestra y otro con la zurda, fueron claves para superar a Japón y el resto ya es historia.

CENTROCAMPISTA TOTAL

Además de los más de diez goles desde la larga distancia que ha conseguido firmar ya como profesional, Fermín, pese a su estatura (1,75), también ha conseguido destacar por su exquisito remate de cabeza. Y es que con el primer equipo del Barça ya se apunta otros cuatro tantos con la testa. Y todo ello complementado con su brillantez a la hora de participar en la creación de juego del conjunto de Flick. Un regalo para el aficionado culé, que disfruta viendo a uno de los suyos brillando.