Fermín, Bernal y Araújo, con el grupo en el primer entrenamiento del Barça en Inglaterra

El FC Barcelona ya ha completado su primer entrenamiento en St. George's Park, el centro de alto rendimiento de la Federación Inglesa que se convertirá durante toda esta semana en el cuartel general de Hansi Flick. Tras aterrizar este lunes en Birmingham e instalarse en las instalaciones donde permanecerá concentrado hasta el próximo 3 de agosto, la plantilla azulgrana ya se ha puesto manos a la obra con una primera sesión de trabajo que ha servido para empezar a aumentar el ritmo de la pretemporada.

Esta ha sido la primera toma de contacto de los culers con las instalaciones y, al mismo tiempo, han recibido varias noticias positivas en el apartado físico con la recuperación de algunos futbolistas claves.

Adeyemi entrenando junto a sus compañeros / FCB

Fermín, Bernal y Araújo vuelven al grupo

Una de las noticias positivas ha sido volver a ver a Fermín López realizando parte del trabajo con el grupo. El mediapunta andaluz se perdió el Mundial por lesión y su regreso supone un importante impulso para la plantilla blaugrana. Flick considera a Fermín una pieza muy importante por su capacidad para romper líneas, llegar al área y aportar intensidad en la presión, por lo que su reincorporación llega en un momento ideal para empezar a recuperar sensaciones antes de los amistosos ante el Birmingham City y el Preston North End.

También ha trabajado con el grupo Marc Bernal. El joven canterano no disputó el amistoso a puerta cerrada ante el CE Europa por pura precaución, una decisión consensuada con el cuerpo técnico para evitar riesgos tras las primeras cargas de la pretemporada. En Inglaterra ya ha vuelto a ejercitarse con absoluta normalidad.

La otra nota positiva ha sido Ronald Araújo. El central uruguayo no llegó a disputar ningún encuentro en el Mundial debido a las molestias musculares que arrastraba en el gemelo y había seguido un plan específico de gestión de cargas durante los primeros días de trabajo. En St. George's Park ya ha podido entrenarse junto al resto del grupo, una señal muy positiva para el eje de la defensa azulgrana.

Araújo ejercitándose con normalidad / FCB

Balde sigue al margen y Frenkie continúa su recuperación

No todas las noticias han sido positivas. Alejandro Balde ha vuelto a trabajar al margen del grupo dentro del plan preventivo diseñado por los servicios médicos. El lateral izquierdo continúa gestionando las cargas físicas para evitar cualquier contratiempo antes del inicio de la competición oficial y el club mantiene la máxima prudencia con uno de los futbolistas llamados a ser importantes para Flick.

El caso más delicado sigue siendo el de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés continúa recuperándose de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha sufrida durante el Mundial y ha realizado trabajo específico de recuperación en solitario. Su presencia en Inglaterra responde al objetivo de seguir con su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico blaugrana mientras permanece integrado con el resto de la expedición.