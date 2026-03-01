Fermín, un asistente de primer nivel mundial

Los flashes enfocaron a Lamine Yamal en el partido entre FC Barcelona y Villarreal. No es para menos: el delantero formado en La Masia anotó su primer hat trick desde que debutó con el primer equipo blaugrana. Sus tres goles permitieron sumar tres puntos de oro al cuadro catalán, que se afianza en lo más alto de la clasificación, mete presión al Real Madrid y aumenta la moral de un vestuario que está preparado para obrar la gesta el martes en la vuelta de las semifinales de la Copa frente al Atlético de Madrid.

Sin embargo, la victoria contra el submarino amarillo no podría explicarse sin la presencia de Fermín López. Suyas fueron las dos asistencias a Lamine Yamal en los dos primeros tantos del de Rocafonda. La primera, servida en bandeja de plata y dejando al de Rocafonda solo ante Luiz Júnior. La segunda, habilitó al '10' del Barça para que anotase un gol antológico, uno de los más bellos que ha anotado en su corta y prolífica trayectoria como futbolista profesional.

Con estos dos pases de gol, Fermín ya suma 14 asistencias esta temporada (siete en Liga, tres en Champions, tres en Copa y una en Supercopa) y es el blaugrana que lidera esta particular clasificación, empatado con Lamine Yamal. Por detrás encontramos a compañeros de vestuario como Rashford (13), Pedri (9) o Frenkie de Jong (7).

Lamine celebra su primer gol contra el Villarreal con Fermín / Alejandro Garcia / EFE

En la mesa de los mejores

Si ampliamos el espectro, tan solo tiene a tres futbolistas de entre las cinco grandes ligas con un mejor registro en cuanto a asistencias: en primera posición y a años luz del resto está Michael Olise, del Bayern de Múnich, con 25 pases de gol y le siguen Luis Díaz del Liverpool y Federico Dimarco del Inter, ambos con 15. Los números de Fermín le permiten superar a jugadores de la talla de Bruno Fernandes (13), Valverde y Güler (12), Vinicius y Dóku (11), Rice y Vitinha (10), Cherki y Gnabry (9), Wirtz, Yildiz y Salah (8) o Haaland, Saka, Dembélé, Odegaard o Giuliano (7).

Lejos quedan ya aquellos cantos de sirena que casi consiguen embelesar en verano a nuestro protagonista. El Chelsea le tentó, pero el onubense acabó tomando la decisión correcta: priorizar el Barça y triunfar en el club de su vida. Poco se podía imaginar que esta temporada le iría tan bien en cuanto a contribuciones de cara a puerta, pero también de sensaciones sobre el terreno de juego.

Fermín ha pasado de ser un muy buen jugador a ser uno de los mejores en su posición. Además de las 14 asistencias ya mencionadas, son once los tantos que ha celebrado esta campaña (cinco en Liga, cinco en Champions y uno en Supercopa). El de El Campillo ha ido perfeccionando su disparo desde media distancia y sus latigazos desde la frontal ya se han convertido en marca de la casa. Sin duda, el '16' del Barça sigue destapándose como un crack mundial y uno de los mejores en su posición. Ahora, inmersos de pleno en el tramo decisivo de la temporada, deberá seguir manteniendo su excelente rendimiento para conquistar todos los títulos posibles cuando el curso baje el telón en tres meses de manera definitiva.