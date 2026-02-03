"Fermín ya era un animal en el Linares"

El FC Barcelona de Hansi Flick se enfrentará al Albacete Balompié en el Estadio Carlos Belmonte en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras eliminar a Celta de Vigo y Real Madrid en las rondas anteriores, los manchegos intentarán dar otro campanazo y alcanzar las semifinales por segunda vez en toda su historia.

Para ello, su entrenador Alberto González podrá contar con la 'ventaja' de conocer a uno de los futbolistas más en forma del Barça, Fermín López, con el cual coincidió durante la cesión del de El Campillo al Linares.

Fermin Lopez, durante el partido ante el Elche / AP

"Entrenarle fue una auténtica gozada"

En el contexto de la previa ante el FC Barcelona, el técnico local habló con 'Marca' sobre los días en los que dirigió al actual internacional por España: "Fue una auténtica gozada, era un chico muy extrovertido, que le encantaba competir y aprender en cada tarea de entrenamiento. No me sorprende donde ha llegado, pero sí con la velocidad con la que ha llegado tan lejos".

Preguntado por como conoció a Fermín, recuerda que "veía su competitividad desde que era alevín del Betis, etapa en la que coincidimos los dos en el club verdiblanco y, después, por algún partido que vi del Barcelona juvenil", y fue por eso mismo que aceptó sin dudar en el momento que salió la oportunidad de incorporarlo a su conjunto. No obstante, la prioridad del Barça pasaba por otro tipo de cesión, según explica el entrenador: "Su nombre lo puso encima de la mesa Miguel de Hita, que era el director deportivo del Linares. Me comentó que existía la posibilidad de tener en nuestra plantilla a Fermín, aunque el Barcelona no quería porque priorizaba en dejarlo en Olot, para vigilarle más de cerca".

Sin embargo, el andaluz terminó llegando a Linares gracias a que "sus agentes querían que estuviese con nosotros porque ya habíamos hecho muy buen trabajo precisamente con Meléndez, que era de la misma agencia y al final se vino con nosotros". Sobre las grandes virtudes del formado en La Masia, destaca una por encima del resto, la que él llama "ser un animal de competición", "le sale de manera muy natural su entrega en cada acción, su deseo de mejorar, de ganar… Y si a eso le añadimos grandes cualidades físicas, técnicas y tácticas, que va puliendo cada día...", concluye su ex técnico, que deberá de conseguir que sus cualidades no definan el choque entre Albacete y Barça para seguir haciendo historia en la actual edición de la Copa del Rey.