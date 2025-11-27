¿Y sin Fermín, ahora qué? Las dudas de Flick en la sala de máquinas

Hansi Flick no logra vaciar la enfermería. El mismo día que recibía la buena noticia del regreso de Pedri González a los entrenamientos con el grupo, ha sabido que no podrá contar con Fermín López las dos próximas semanas. Una baja significativa porque estaba siendo uno de los jugadores más en forma del equipo. Además, se instala la sensación en Can Barça de nunca acabar de tener a todos los jugadores disponibles, en un momento en el que parecía estar recuperando efectivos.

Ante el Chelsea en Champions, el de El Campillo ya jugó mermado por una lesión en el sóleo que sufrió ante el Athletic y el club ha optado por la precaución y permitir que se recupere completamente de sus molestias para evitar que los problemas vayan a mayores. Su ausencia ante el Alavés suma más dudas al mediocampo que puede alinear Flick el sábado, teniendo en cuenta las bajas de Gavi y que Pedri no estará al 100%.

Un fijo y dos incógnitas

Ahora mismo Frenkie de Jong parece fijo, pero las dos otras plazas se las juegan entre varios futbolistas. Para la mediapunta el mejor situado ahora mismo es Dani Olmo, que sin Fermín, recuperaría su posición favorita en el equipo, la de mediapunta por detrás del '9'.

Dani Olmo ante el Athletic Club / Joan Monfort / AP

Las bajas en las últimas semanas han hecho que Olmo disputara algunos partidos en la segunda altura del mediocampo. El sábado podría regresar a su posición natural, aunque Raphinha e incluso Dro son dos opciones más para el rol que acostumbra a ocupar el ex del Leipzig.

Menos claro está quien hará funciones de mediocentro. En los dos últimos partidos Flick ha apostado por Eric Garcia, a pesar de tener disponibles a jugadores como Casadó o Marc Bernal, que están más familiarizados con la posición. Flick seguramente ya podrá contar con Pedri, pero, si entra en la lista, será para estar en el banquillo tras varias semanas lesionado, por lo que no entra en la ecuación para ir de inicio.

Las bajas están obligando al entrenador teutón a ir teniendo que hacer cambios constantes en el mediocampo. Marc Casadó está bien situado para acompañar a De Jong en el doble pivote tras unos encuentros sin excesiva participación, sobre todo si Flick retrasa la posición de Eric para hacer de pareja con Pau Cubarsí ante el Alavés en la zaga central, después de la expulsión de Ronald Araujo en Stamford Bridge.

El encuentro se jugará en el Spotify Camp Nou y ante un rival más asequible que el Chelsea, en el que será el segundo choque disputado en casa desde la vuelta al estadio azulgrana. Hansi Flick quiere ver una versión diferente de un Barça que está a solo un punto del Real Madrid de Xabi Alonso, líder de la clasificación tras 13 jornadas, ya que obtener los tres puntos sería situarse momentáneamente como líderes en la competición doméstica, al menos hasta que se dispute el Girona - Madrid en Montilivi. Lo tendrá que lograr sin un Fermín que estaba siendo una arma poderosísima y uno de los futbolistas más en forma de la plantilla, lo que le ha llevado a entrar entre los nominados a mejor jugador sub-23 del mes.