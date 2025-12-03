Fermín acelera y podría estar contra el Eintracht

El Barça logró una gran victoria ante el Atlético de Madrid, pero sufrió un revés de mucho calado con la lesión de Dani Olmo. El egarense sufrió una luxación en el hombro y no se le espera hasta el 2026. Una ausencia notable ahora que estaba en racha con tres goles en los últimos dos partidos, pero que el Barça deberá compensar en los próximos encuentros.

De cara al partido del sábado ante el Betis, Flick no podrá recuperar todavía efectivos, pero llegan buenas noticias desde la enfermería azulgrana en relación a Fermín López. El onubense se está recuperando bien de la lesión en el sóleo sufrida la semana pasada y podría recortar unos días los plazos de recuperación para estar disponible de cara al vital encuentro de Champions League del martes 9 de diciembre ante el Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona emitió un comunicado médico el pasado jueves 27 de noviembre informando de la lesión y que el tiempo de baja estimado era de dos semanas. Fermín ha trabajado bien con los recuperadores del club y unos días antes de lo previsto podría disponer del alta médica.

Fermín López acabó tocado en el partido de Liga ante el Athletic Club / Dani Barbeito

El del Campillo como mínimo podría estar en el banquillo en el duelo frente a los alemanes y aportar su dosis de gasolina añadida en el segundo tiempo. Fermín se lesionó a raíz de una patada de Sancet frente al Athletic en la Liga, forzó para estar en Stamford Bridge contra el Chelsea, pero a partir de allí tuvo que parar.

Hansi Flick respirará tranquilo si tiene a un Fermín que se había ganado un puesto en el once titular con su excelente rendimiento. El medio campo se ha resentido con su ausencia, que se une a la de Gavi, que sigue con el proceso de recuperación por la intervención en el menisco de la rodilla derecha. Al de Los Palacios se le espera para febrero.

La cantera

La situación en la medular será más precaria frente al Betis. Flick podría echar de nuevo mano de Marc Bernal para jugar con Frenkie de Jong, si superar su proceso febril, y Marc Casadó. Tommy Marqués y Dro son los jugadores de la cantera preparados para entrar en cualquier momento.

También existe la opción de reconvertir a un delantero, donde el Barça no tiene bajas. Raphinha o Ferran Torres son futbolistas que pueden adaptarse a la posición de media punta por su calidad y generosidad en el esfuerzo. De todos modos, parece una opción complicada de entrada ya que significaría salir con un once excesivamente ofensivo en uno de los desplazamientos más difíciles de la Liga como es el Benito Villamarín ante un Betis en buen momento.

Los andaluces ocupan el quinto puesto de la tabla y están con la moral por las nubes después de haber derrotado al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en el derbi del último fin de semana.