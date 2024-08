Fermín: "Cuando acaben los Juegos no me cogeré muchos días de descanso; quiero estar pronto con Flick"

Fermín se encuentra disputando los Juegos Olímpicos, pero ya piensa en la nueva temporada con el Barça. El mediocampista no ha podido disfrutar de vacaciones este verano al haber encadenado la Eurocopa con la cita olímpica de París, pero no tiene previsto un gran parón cuando termine la competición.

"Cuando acaben los Juegos me tomaré unos días de descanso, pero no muchos porque quiero empezar pronto a trabajar con Flick y con el equipo. Estoy muy motivado de cara a la nueva temporada. Es muy ilusionante y espero seguir ayudando al club en este nuevo curso", ha señalado en una entrevista al diario AS.

Fermín también se ha referido a su papel en la selección olímpica en la previa de partido de cuartos de final contra Japón. "Mi juego pasa por participar mucho entre líneas, ser vertical e intentar no perder balones. Y cuando estoy cerca del área, chutar o buscar el último pase. Es lo que intento hacer siempre y lo que me piden que haga. Aquí quizá tengo que bajar más a la zona de creación. Cuesta encontrar una línea de pase porque los equipos se cierran mucho, pero suelo colocarme detrás del delantero, que es donde me siento más cómodo".

Ve al equipo preparado para el duelo ante Japón

El mediocampista cree que el equipo llega preparado para afrontar el duelo ante Japón. "Estamos bien. Todos tenemos muchas ganas de jugar estos cuartos de final. El otro día encajamos una derrota ante Egipto, pero creo que nos sirvió para seguir mejorando. Estamos ilusionados y preparados para afrontar este partido".

El azulgrana está disfrutando de mucho protagonismo con la olímpica tras tener un papel testimonial en la Eurocopa. Fermín es consciente de que se espera que sea uno de los líderes de esta selección. "Baena y yo venimos de la Eurocopa y eso quizá nos obliga a dar un paso adelante, pero todos los compañeros son importantes y nosotros solo intentamos ayudar al equipo". Además, reconoce que el verano pasado no se podía esperar poder estar viviendo una temporada así.

"No me lo habría creído. Lo he dicho muchas veces. Hace un año era imposible imaginarse lo que estoy viviendo este verano. He trabajado mucho para estar aquí y cumplir este sueño. Espero seguir así y ganar algo importante en estos Juegos".