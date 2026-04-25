Fermín abrió el cerrojo radical de Bordalás con una dedicatoria especial

Fermín López nunca falla. De mediapunta, interior o extremo izquierdo sus registros siguen creciendo a ritmo de goles, buenas sensaciones y electricidad. El onubense abrió la lata cuando el 0-0 parecía el destino más lógico de un partido muy aburrido.

Con un Barça tranquilo tras el pinchazo blanco en el campo del Betis ni el césped irregular ni la intensidad de un Getafe peleón lograron descentrar a los de Flick. Poca brillantez pero mucha seriedad y sin el desequilibrio de Lamine y Raphinha siempre queda el factor Fermín.

Fermín López dio la cara ante el Getafe / Valentí Enrich

El canterano de La Masia nacido en El Campillo juega cada partido como si fuera una final y su regularidad es asombrosa. Era un partido en el que Dani Olmo, de mediapunta, estaba teniendo un punto más de inspiración pero Fermín nunca desfallece.

Tras una primera parte de estar bien abierto a la banda y no lograr con Cancelo generar demasiada sensación de peligro llegó la jugada clave. Recuperación maravillosa del siempre impecable Pau Cubarsí y Pedri vio la luz. Pase filtrado excepcional del tinerfeño y Fermín pudo encarar a Soria con su frialdad habitual.

El carácter competitivo e intenso de Fermín no está reñido con la sangre fría para definir con clase y puntería ante el portero rival.

Fermín celebró así su gol al Getafe / Valentí Enrich

Gol que puede valer una liga y celebración dedicada a su amigo Lamine Yamal. El gesto de Fermín imitando la celebración clásica del 10 blaugrana retrata el ambiente familiar que se vive en el vestuario del futuro campeón de liga. Fermín anotó con este tanto su diana decimotercera en lo que llevamos de temporada. Trece goles a los que hay que sumar dieciseis asistencias para unos números de crack.

En la segunda mitad la conexión Pedri-Fermín volvió a brillar. El de Tegueste se inventó un pase magistral al espacio y Fermín recortó y remató con peligro aunque sin su habitual tino. Remate al lateral de la red que pudo ser el 0-2.

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Fermín aporta garra, compromiso, espíritu ganador y una versatilidad que le convierten en una bandera de este gran Barça de Flick. Sin el desequilibrio de Lamine ni Raphinha al Barça le queda siempre la capacidad de ser determinante en todos los aspectos de este juego. La Masia no solo produce jugadores virtuosos, en la cantera blaugrana crecen y evolucionan perfiles como el que representa Fermín López.