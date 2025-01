Ferdinand sentencia a Rashford: "No hay vuelta atrás"

Las horas de Marcus Rashford en el Manchester United podrían estar contadas. La tensión entre el jugador y el actual entrenador, Ruben Amorim, es máxima, y parece que no hay vuelta atrás en los planes del técnico luso de apartar al canterano de sus planes.

La trama con sede en Old Trafford no ha eludido el radar del mundo del fútbol, y mucho menos de aquellas figuras alrededor de uno de los más reputados clubes de la historia del fútbol. En esta dirección, Rio Ferdinand, leyenda y símbolo 'red', no pasó por alto la situación y ofreció su juicio más honesto. "Si yo fuera ese jugador del que el entrenador dijo eso... vergüenza", apuntó en el podcast 'Rio Ferdinand Presents'. "Todos tenemos días malos o momentos en los que no rendimos bien, en los que nos falta confianza, pero el esfuerzo no es una de las cosas que me gustaría oír decir a un entrenador que me falta", confesó.

Ruben Amorim, recientemente preguntado por el jugador, se dejó ir ante los medios con una incendiaria sentencia: "Pondré a (Jorge) Vital antes que a un jugador que no dé el máximo cada día", dijo. Esta frase se tradujo en un desenlace anunciado entre ambas partes, y el mundo del fútbol entendió lo mismo que Rio Ferdinand: "Es un comentario condenatorio, porque creo que él sabe cuál es la reacción después de ese comentario. No lo dice sin pensar", comenzó diciendo. El ex central inglés añadió una pregunta: "¿Adónde va esto después? Realmente no hay vuelta atrás para Marcus después de eso, no lo creo, con ese tipo de comentarios", concluyó.

Además, el propio Ruben Amorim añadió más leña al fuego tras la meritoria victoria del Manchester United en Craven Cottage ante el Fulham. El luso hizo referencia, cuestionado por enésima vez por el asunto, que "la razón es el entrenamiento, la forma en que veo lo que deben hacer los futbolistas en el entrenamiento, en la vida, es cada día, cada detalle”. Llegados a este punto, el ex técnico del Sporting de Portugal ya ha puesto en tela de juicio cada uno de los aspectos que rodean la vida de Marcus Rashford, y la exposición pública del conflicto denota aún más crispación en el ámbito interno.

Lo cierto es que Rashford aparenta normalidad en redes con felicitaciones a sus compañeros por las puntuales victorias que van cosechando, pero la situación se encuentra en un punto de fricción elevada. Los aficionados del Manchester United ven en uno de sus mejores canteranos una ruptura dolorosa que ha desembocado en el agente acumulando llamadas para desbloquear su situación con otros clubes. El Borussia Dortmund o el Milan parecían entrar, pero el Barça se sumó con fuerza para hacerse con sus servicios. A falta de unos pocos días para el cierre del mercado invernal, el problema del Fair Play persiste y por ahora la operación es complicada de afrontar. Como una de sus máximos baluartes indica, no parece haber marcha atrás en su situación actual.