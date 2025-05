Ferdinand: "Lo de Lamine es una locura. Ni Messi, ni Cristiano..."

Rio Ferdinand reconoce que Lamine Yamal es el jugador que más le ha sorprendido prácticamente en la última década. El ahora comentarista indicó que el nivel del blaugrana es impresionante y que ha revitalizado el fútbol actual. Está rendido: "En el momento actual es el mejor futbolista del mundo. Me encanta este chico. Me encanta. Es como si jugara al fútbol de otra manera. Tiene una madurez impresionante y eso que solo tiene 17 años. Lo que está haciendo es una auténtica locura", comentó en 'TNT Sports'.

Ferdinand indicó que se echa el equipo a sus espaldas en partidos de máximo nivel y eso está al alcance de muy pocos: "Lo que me sorprende es que toma siempre la decisión correcta en cada momento. Lo hace como si fuera normal, como si no tuviera ningún tipo de presión. Lo vi jugar ante el Inter de Milán en las semifinales y tenía uno de los mejores asientos del estadio. En la ida hizo 45 minutos increíbles. Creo que los 45 mejores minutos que he visto a un jugador de fútbol en muchos años".

El exinternacional inglés destacó que Lamine es incomparable a otras grandes estrellas mundiales por su precocidad: "He visto a Messi y a Cristiano Ronaldo y han tenido grandes actuaciones, pero Lamine Yamal lo ha conseguido hacer a una edad en la que ellos no lo hicieron. Esto es muy importante porque su capacidad de progresión es bestial y no sabemos hasta donde puede llegar".

Ferdinand ha explicado en más de una ocasión que, para él, el Balón de oro de la próxima edición debe ir a parar a manos de Lamine Yamal independientemente de los títulos que hayan conseguido otros futbolistas. Y es que para el exfutbolista, el talento que tiene Lamine debe ser premiado porque no hay otro futbolista en el planeta que juegue como él y tenga sus recursos técnicos.