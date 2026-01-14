Ferdinand, enamorado del Barça: la promesa a Raphinha y el ‘momentazo’ con De Jong

Rio Ferdinand estuvo presente en Arabia Saudí para disfrutar de la final de la Supercopa de España. La leyenda del Manchester United y de Inglaterra, no se quiso perder el gran Clásico, que concluyó con la victoria del FC Barcelona por 3-2 ante el Real Madrid.

Una final que dejó grandes momentos, como la de Araújo levantando el trofeo, Cubarsi y sus compañeros celebrando el trofeo de forma exhaustiva o el 'no pasillo' de Kylian Mbappé a los jugadores del Barça, a pesar de las órdenes de Xabi Alonso. Pero hubo un momento que no pasó desapercibido.

Al término del encuentro, cuando los jugadores se dirigían al vestuario a cambiarse, Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y actual analista, saltó al césped para felicitar personalmente a varios jugadores del FC Barcelona por su rendimiento en la Final.

Ferdinand se deshizo en elogios hacia Raphinha

El excentral inglés se acercó a Lamine Yamal, Frenkie de Jong y otros futbolistas que celebraban sobre el terreno de juego. Pero el momento más destacado, según ha publicado Ferdinand en las redes sociales, fue la conversación con Raphinha. Ferdinand no escatimó en elogios hacia el extremo brasileño, al que calificó como una auténtica estrella tras su brillante rendimiento en la final. El inglés se mostró muy cercano, reconociendo el impacto que tuvo el jugador en el desarrollo del partido y la gran temporada que está haciendo el de Porto Alegre.

Raphinha, visiblemente agradecido, respondió con palabras de admiración hacia el exinternacional inglés. El futbolista azulgrana confesó ser seguidor de su carrera y aprovechó el momento para invitarle a visitar Barcelona, en una charla distendida que reflejó el buen ambiente posterior al triunfo.

"Eres una superestrella, amigo. De verdad, felicidades. Disfrútalo muchísimo", empezaba diciendo Ferdinand. "Gracias, muchas gracias. Soy un gran admirador tuyo, de verdad. ¡Tienes que venir a Barcelona!", respondió 'Rafa'. "Iré, crack. Hablaré contigo y te avisaré", dijo el inglés.

Además de Raphinha, el exjugador del Manchester United también tuvo tiempo para charlar con Frenkie de Jong. Ambos compartieron impresiones sobre el partido y el momento actual del equipo azulgrana, en una conversación relajada que evidenció el respeto mutuo entre el centrocampista neerlandés y el histórico defensor.

La charla de Ferdinand con Deco

Ferdinand tampoco pasó por alto el talento joven del Barça. Mostró su admiración por el rendimiento de Lamine Yamal, destacando su personalidad pese a su corta edad, y elogió igualmente a Joan Garcia, valorando su crecimiento y su papel dentro del grupo.

Junto a Deco, director deportivo del club, el inglés analizó el presente y el futuro del equipo, subrayando el equilibrio entre juventud y experiencia que está construyendo el Barcelona. Sus palabras reflejaron una visión positiva del proyecto deportivo y del rumbo que ha tomado el club.