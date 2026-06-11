Fenómeno 'Flash Gordon' en Inglaterra antes del Mundial: "Tuchel está encantado con su fichaje por el Barça"

Si bien es cierto que no hay que sobrerreaccionar a los partidos de preparación para el Mundial 2026, pues no dejan de ser amistosos de los que se pueden sacar pocas conclusiones, no lo es menos que los jugadores tienen pocas oportunidades para convencer a sus seleccionadores de que merecen ser titulares. Y, en la máxima cita del mundo del fútbol, no se puede desaprovechar absolutamente nada.

Anthony Gordon salió de inicio en la última prueba de Inglaterra antes de la Copa del Mundo, frente a Costa Rica en Orlando (3-0), y no pudo dar un golpe más fuerte sobre la mesa: gol de penalti, asistencia, un penalti provocado anulado por el VAR y una exhibición de "repleta de energía, intensidad y entrega", tal como escribió la periodista Laura Hunter en 'Sky Sports', para dejar claro a Marcus Rashford, su gran competidor en el extremo izquierdo titular, que tiene muchos argumentos para pasar por delante suyo.

La actuación del flamante fichaje del FC Barcelona, movimiento que según reveló Craig Hope en 'Daily Mail' hace unos días "ha encantado a Thomas Tuchel", generó consenso en los principales medios de comunicación británicos. "Si Rashford tuvo una ligera ventaja en el partido contra Nueva Zelanda, Gordon sin duda dejó su huella el miércoles por la noche y fue uno de los mejores jugadores de Inglaterra", firmó Dan Sheldon en 'The Athletic'.

Gordon y Rice celebrando el primer gol de Inglaterra ante Costa Rica / Agencias

"Anthony Gordon estuvo muy activo desde el pitido inicial, participando en la jugada que dio lugar al gol de Declan Rice y poniendo en serios apuros al defensa de Costa Rica Shawn Johnson. Además, asumió la responsabilidad de lanzar el penalti de la segunda parte que aseguró la victoria, después de que el habitual lanzador, Harry Kane, hubiera sido sustituido", narró la 'BBC Sport'.

Para Steve Brenner, de 'The Sun', "el hecho de haberse perdido el tramo final de la temporada de la Premier League podría convertirse en una gran ventaja para Inglaterra, ya que llega más fresco físicamente que muchos de sus compañeros". Cabe recordar que Gordon no jugó con el Newcastle desde mediados de abril por problemas físicos y, por consiguiente, llegará al Mundial en perfectas condiciones.

Tanto el propio 'The Sun' como 'Sky Sports' coincidieron en que Anthony fue el MVP del amistoso frente a Costa Rica y le pusieron la misma nota: un 9. La mejor de todos los futbolistas ingleses, claro. "El nuevo extremo del Barcelona atraviesa un gran momento de confianza y volvió a demostrar su velocidad y capacidad de desequilibrio", insistió el segundo.

"Si no puedes lidiar con la presión, no puedes jugar en Inglaterra"

Después del partido, el atacante blaugrana ostentó una personalidad pasmosa en declaraciones a 'ITV'. "Siempre hay presión cuando juegas con Inglaterra, porque sabes que hay grandes jugadores esperando en el banquillo para entrar y marcar la diferencia. Si no puedes lidiar con eso, entonces estás en el sitio equivocado. Estoy jugando con futbolistas increíbles, así que ellos hacen que yo parezca mucho mejor", aseguró. "Estaba encantado de que Harry [Kane] ya no estuviera en el campo. Intentaba encontrarlo, pero cuando me di cuenta de que había sido sustituido, quise lanzarlo yo. Me encanta la presión que conlleva tirar penaltis", añadió sobre la pena máxima que anotó.

Algo más comedido fue su entrenador Thomas Tuchel, que optó por "no hablar de las actuaciones de Gordon y Bellingham", que también mostró un buen nivel, porque "ellos solo formaron parte de una actuación colectiva de alto nivel, con y sin balón, en la presión, en las recuperaciones y en la creación de juego". "Hemos sido un equipo muy fuerte desde el principio. La actitud de los jugadores que han salido del banquillo fue excelente", remató.