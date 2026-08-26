El Fenerbahçe, el último equipo de nivel en sumarse a los posibles rivales del Barça en la Champions

El camino para ganar la sexta Champions ya está más marcado tras conocerse todos los rivales que se pueden enfrentar a los blaugranas en esta fase liga.

Quedaban cuatro eliminatorias para completar los cuatro bombos del sorteo y ya se conocen todos los posibles rivales para el conjunto de Hansi Flick.

No habrá que esperar demasiado para conocer los rivales del Barça ya que el sorteo se celebra este jueves a las 18h en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El sorteo de la Champions se celebra en el Fórum Grimaldi de Mónaco / Europa Press/Contacto/William Ca

La primera jornada de la liguilla arrancará entre los días 8, 9 y 10 de septiembre.

Si el martes sellaron su pase el Sabah Baku de Azerbayán, el Bodo Glimt noruego, el LASK austríaco hoy lo han logrado el Fenerbahçe turco, el AEK de Atenas griego, el Viking noruego y el Slovan de Bratislava eslovaco.

El Olympique de Lyon francés se ha quedado a las puertas de la classificación tras perder (1-2) contra el Fenerbahçe. Brown y el exmallorquinista Muriqui han sido los verdugos del conjunto galo.

El Barça a no puede enfrentarse al Real Madrid, Atlético, Villarreal ni Betis. En total son 31 posibles adversarios si restamos a estos equipos de la liga española. .

BOMBO 1

En este primer bombo el Barça no se podrá cruzar ni con el Real Madrid ni con el Atlético de Madrid. Sus dos rivales saldrán de tres equipos ingleses (Manchester City, Arsenal y Liverpool), un italiano (Inter), un francés (PSG) y un alemán (Bayern).

Luis Enrique, antes de la final de la Supercopa de Francia / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Todos los rivales de este bombo son muy poderosos pero los más complicados serían a priori el PSG y el Bayern.

Los equipos de Luis Enrique y Kompany son en principio dos de los grandes candidatos a conquistar la mejor competición de clubs del mundo.

BOMBO 2

Del segundo bombo el Barça evitará al Betis. Los ingleses (Manchester United y Aston Villa) pueden ser dos cocos aunque los portugueses (Porto y Sporting) tampoco serían rivales asequibles.

Rashford volvió a jugar con el United / @ManUtd

El Borussia Dortmund alemán es probablemente uno de los rivales más complicados de este grupo. El belga Brujas, el neerlandés PSV Eindhoven o el italiano Roma pueden ser equipos menos temibles aunque en este bombo 2 no hay ninguna perita en dulce.

BOMBO 3

El Villarreal es el equipo del bombo 3 que no puede corresponder al Barça.

El Nápoles italiano, el Leipzig alemán así como los turcos Galatasaray y Fenerbahçe pueden ser los rivales a evitar de este bloque de equipos. Mención especial para el Bodo Glimt noruego que el curso pasado fue el equipo revelación del fútbol europeo.

Victor Osimhen, del Galatasaray, puede jugar un papel importante en la operación de Julián Álavrez / ERDEM SAHIN / EFE

El Shakhtar Donetsk ucraniano y el Feyenoord neerlandés son a priori los rivales más asequibles en este bombo 3.

BOMBO 4

El Stuttgart alemán, el Lens francés y el Como italiano pueden ser los rivales más complicados de un último bombo con equipos en teoría asequibles para el Barça.

Cesc Fàgregas ha revolucionado el fútbol italiano / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El AEK de Atenas estaría en un punto intermedio sin ser un rival a evitar pero tampoco uno de los más asequibles.

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Los más fáciles en teoría serían el Sabah Baku de Azerbayán, el Slavia Praga checo, el LASK austríaco así como el Viking noruego y el Slovan de Bratislava eslovaco.