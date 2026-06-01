El Fenerbahce vuelve a irrumpir como posible destino de Lewandowski

Finalizada su exitosa etapa de cuatro años en el FC Barcelona, Robert Lewandowski afronta sus últimos días de trabajo antes de las vacaciones. A pesar de que Polonia no está clasificada para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la selección del ya exjugador blaugrana acabará la temporada con dos amistosos. El primero lo perdió este domingo contra Ucrania (0-2) y el segundo tendrá lugar este miércoles, con Nigeria como rival (20.45 horas).

'Lewy' sigue deshojando la margarita antes de tomar una decisión sobre su futuro. Su contrato con el Barça expira el próximo 30 de junio y, a partir de ahí, emprenderá una nueva etapa profesional. La semana pasada, a su llegada en la concentración del combinado polaco, el ariete aseguró que aún no sabe dónde jugará el próximo curso. Y que no tiene ninguna prisa para resolver la incógnita.

Lewandowski, concentrado con la selección polaca / EFE

"No tengo una fecha concreta. Quizás dentro de un tiempo sapa más, pero a día de hoy no tengo nada planificado. A mi edad es difícil planificar a largo plazo. Hay varios factores a tener en cuenta, no habrá solo un motivo para decidir si voy hacia un lado o hacia otro", declaró Robert antes de asegurar que "el bien de la selección siempre será lo más importante".

Ahora mismo, todos los rumores señalan Arabia Saudí y Estados Unidos como destinos más probables de Lewandowski. Según el periodista de 'Meczyki' Tomasz Włodarczyk, el delantero apunta al fútbol árabe, con el Chicago Fire estadounidense como segunda opción en la carrera. Otros clubes, sin embargo, sueñan con firmar a un veterano futbolista que ha exhibido en el Barça un estado de forma espectacular a sus 37 años.

Lewandowski, después del amistoso de Polonia contra Ucrania / EFE

Y es que, según Nicolò Schira, el Fenerbahce todavía no ha renunciado a 'Lewy' y lo tiene en su lista de preferencias. El conjunto turco, que no gana su liga desde el curso 2013/14 y quiere poner fin a la racha de cuatro títulos consecutivos del Galatasaray, quiere fichar un '9' top este verano y está trabajando el fichaje del exjugador azulgrana.

Siempre según la misma fuente, el Fenerbahce explora alternativas a Lewandowski y también está monitorizando la situación de Vedat Muriqui (del recién descendido Mallorca) y Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).