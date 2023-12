Félix, el primer fichaje de Núñez

Ningún técnico del FC Barcelona supo sacar rendimiento a Félix Palomares, un centrocampista comodín, todoterreno y llegada que aterrizó en el Camp Nou la temporada 1978-79 procedente del Elche. De físico privilegiado, podía jugar de interior o extremo por banda derecha o anular a la estrella del equipo rival convirtiéndose en su sombra. Sin oportunidades, continuidad ni confianza, el que fue primer fichaje del presidente Josep Lluís Núñez tuvo un paso fugaz por la entidad catalana.

Félix Palomares Poveda nació en El Campello (Alicante) el 6 de enero de 1955 en el seno de una familia de pescadores. De pequeño, sin embargo, le tiró más el balón que los barcos y las redes y no tardó en despuntar. En la calle y en el colegio —jugaba en el Sporting de los Salesianos— se hacía ver y pronto integró equipos de barrio para competir en la Copa San Pedro o los Trofeos Chacón y Sureste, los castings de la época.

Se lo llevó el Elche a su equipo juvenil la temporada 1969-70 y allí cayó en las manos de Serafín Sevilla, antiguo jugador del club franjiverde, que lo formó como futbolista y adquirió una marcada personalidad para distinguirse dentro de los terrenos de juego. La evolución de Félix fue meteórica, hasta el punto de debutar con el primer equipo del Elche saltándose el escalafón del filial, el Deportivo Ilicitano.

“Debuté con 18 años en un Pontevedra-Elche de la última jornada de Segunda División en mayo de 1973 de la mano de Roque Olsen, que había sido técnico del Barça entre 1965 y 1967. Ya teníamos el ascenso asegurado”, recuerda Félix, que en el Elche coincidió con Mora, Heredia, Alfonseda, Romea y Sanjuán. Se consolidó con el argentino ‘Pipo’ Rossi y siguió siendo intocable con Felipe Mesones, que dirigió el Elche 1976-77 de los argentinos Trobbiani, Finarolli, Gómez Voglino... Félix jugó ese curso 40 partidos, 35 como titular y su buen desempeño le valió la llamada del seleccionador, Laszi Kubala, para un entrenamiento en Madrid a pocos días de un duelo contra Irlanda.

La temporada 1977-78, otra vez con Roque Olsen en el banquillo, que fue reemplazado por el paraguayo Juan Carlos Lezcano, el Elche perdió la categoría y Félix fue traspasado al FC Barcelona. “El presidente, Martínez Valero, me dijo: Te quiere el Barça, ¿fichas?”. No se lo pensó. Estampó su rúbrica el 31 de mayo de 1978 en las oficinas de Núñez y Navarro por no ser todavía Núñez oficialmente presidente azulgrana. Se comprometió por tres temporadas. El Barça pagó por el traspaso 32 millones de pesetas, cedió a dos jugadores y se comprometió a jugar el Festa d’Elx de ese verano.

Debut con victoria

El técnico del Barça, Lucien Müller, no le dio la primera oportunidad hasta mediados de diciembre de 1978. Debutó oficialmente en un derbi y con victoria (0-2) ante el Espanyol: “Entré por Neeskens, lesionado. En este partido debutó también en Lobo Carrasco”. El cese de Müller tras el KO en la Copa ante el Valencia (4-0), dilapidando el 4-1 del Camp Nou, llevó a Quimet Rifé al banquillo, pero ni con él cambio de técnico varió la situación de Félix, que vio la final de la Recopa de Basilea en la grada junto a Fortes, Bío, Ramos...

Fue cedido al Hércules (1979-80) después de que el Espanyol y el Salamanca se interesaran por su situación, pero optó por estar cerca de casa. En el Rico Pérez firmó un tanto inolvidable contra el Sporting en diciembre de 1979. Un gol antológico —sorteó a cuantos rivales le salieron al paso para definir con precisión— que fue recibido con flamear de pañuelos en la grada. Volvió al Barça (1980-81) de Laszi Kubala para empezar de cero, pero el club quiso cederlo y no aceptó... Hasta febrero de 1980, después de no entrar en los planes del técnico. Regresó al Elche, en Segunda, que no pudo ascender en la última jornada tras perder contar el Cádiz (1-2) en Altabix.

El Barça renovó un año más a Félix, pero volvió a cederlo, ahora al Sabadell (1981-82). “Allí me trataron de maravilla, me sentí otra vez futbolista. Coincidí con Amigó, Vilà, Bío, Mir...”. Firmó su mejor campaña realizadora (9 goles). Desvinculado ya del Barça regresó al Elche, firmando en blanco. Jugó tres años (1982-85) y vivió un ascenso y un descenso. Había abierto un negocio de hostelería y tenía en mente la retirada, pero todavía se animó a defender las camisetas del Alcoyano y Poblense (en Segunda B), Villajoyosa (en Tercera) y Petrel (en Preferente).

Se sacó el título de entrenador nacional y siguió ligado al fútbol en los banquillos del El Campello (en varias etapas, logrando dos ascensos), Villena, Alicante (un ascenso), Español de San Vicente (un ascenso), Pinoso, Villajoyosa, Benissa, Altea, Xixona...

También dirigió equipos escolares, estuvo en el proyecto Sporting Campello CF (2017-2020) y sigue vinculado al fútbol como coordinador en el fútbol formativo de El Campello. Desde enero de 2023 es directivo de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona después de la llegada de Juan Manuel Asensi a la presidencia.