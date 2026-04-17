Felix Magath, pesimista con las opciones de Ter Stegen para el Mundial: "Lo tendrá difícil"

Felix Magath, leyenda del fútbol alemán y exentrenador del Bayern Múnich, Schalke 04, entre otros, no tiene pelos en la lengua y nunca deja a nadie indiferente. En una entrevista exclusiva concedida al medio deportivo 'winwin', el veterano técnico repasó el panorama futbolístico internacional, deteniéndose especialmente en la actualidad del FC Barcelona.

Félix Magath, exentrenador alemán / CLEMENS BILAN / EFE

Magath arrancó valorando el proyecto liderado por Joan Laporta en la Ciudad Condal. Fiel a su estilo directo, el exentrenador calificó como "una sorpresa" que el Barça acabara apostando por Hansi Flick para dirigir al primer equipo, aunque admitió que "demostró ser el técnico adecuado para el equipo". "Desde mi punto de vista, puede continuar y volverá a cosechar éxitos en los próximos dos o tres años", afirmó.

Flick tocó el cielo ganando el sextete con el Bayern; su posterior etapa en la selección alemana dejó algunas dudas, lo que hizo que, a ojos de los viejos conocidos del fútbol germano como Magath, el movimiento del Barcelona fuera, cuanto menos, inesperado.

Hansi Flick, en el banquillo del Metropolitano en UEFA Champions League / Valentí Enrich / SPO

El aviso sobre Ter Stegen

Sin embargo, el punto más delicado de la entrevista llegó al analizar la portería de la selección alemana y el momento actual del excapitán azulgrana, Marc-André ter Stegen. El guardameta del Barça, cedido en el Girona, que ha atravesado rachas complicadas y problemas de lesiones recientemente, recibió una de cal y otra de arena por parte de Magath, que no es muy optimista de cara al próximo Mundial.

Ter Stegen, entrenando con el Girona / EFE

"Creo que será difícil para él alcanzar la mejor preparación antes de la Copa del Mundo", aseguró el técnico en su charla con 'winwin'. "No hay duda de que es un gran portero, pero en el último período no ha tenido mucha suerte, y esto podría afectar sus posibilidades con la selección de Alemania". Un claro toque de atención que demuestra la enorme competencia que sigue habiendo en la 'Mannschaft' y la exigencia que rodea siempre al portero del Barça.

Klopp para el Madrid

Más allá de la actualidad barcelonista, Magath también tuvo tiempo para hablar del eterno rival. Al ser cuestionado sobre quién debería ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu en el futuro, no lo dudó un instante y recomendó a un compatriota: "Jürgen Klopp sería el más adecuado para entrenar al Real Madrid", sentenció, destacando su capacidad para dominar vestuarios llenos de estrellas.

Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / MARC GÁZQUEZ| CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

También se refirió a las opciones de Raúl González, a quien entrenó durante su etapa en el Schalke 04, como posible candidato a ocupar el banquillo del Real Madrid: "Entiende el fútbol hasta el último detalle, y creo que tiene un gran conocimiento de todos los aspectos del juego".

Asimismo, mencionó la posibilidad de una tercera etapa de Zinedine Zidane como sustituto de Álvaro Arbeloa. Sin embargo, todo apunta a que el técnico francés ya tiene cerrado su futuro: será el nuevo seleccionador de Francia tras el Mundial de 2026, en sustitución de Didier Deschamps.