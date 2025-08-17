La felicidad (y tranquilidad) de Joan Garcia

Joan Garcia pasó con nota su debut oficial con la camiseta azulgrana, certero e impecable en el pase y muy seguro en las atajadas. De hecho, los únicos sustos no fueron remates del Mallorca, sino un golpe en el calentamiento que no fue a más y la patada Vedat Muriqui que le dejó la cara inflada y como un mapa al de Sallent.

Pese a ello, fue más el impacto que sus consecuencias, pues Joan Garcia siguió en el terreno de juego hasta el final y este domingo pudo realizar el entrenamiento de recuperación para los titulares en Son Moix sin ningún tipo de problemas.

El rostro de Joan Garcia tras terminar el encuentro / X

Es más, se nota que el exguardameta del Espanyol está en todo momento muy a gusto e implicado. Firmó camisetas a los aficionados azulgranas con paciencia y muy buena cara, pese a ser visibles todavía en el pómulo los efectos de la acción de Muriqi. Tras la sesión en la Ciutat Esportiva. el meta se mostró muy activo en sus redes sociales, con ganas de rememorar un día inolvidable para el de Sallent, el de su estreno oficial con el FC Barcelona.

Eric, aliado en el vestuario

Primero posteó varias imágenes del partido, entre ellas, una en al que choca las manos con Eric Garcia, con quien tiene muy buena relación, y una piña del equipo al que tan bien y rápidamente se ha integrado. La misma instantánea que eligió después para su story de Instagram.

Unas fotografías acompañadas de un texto, escrito en catalán, que deja bien a las claras sus sensaciones. "La mejor manera de comenzar la temporada. Muy feliz por el debut en Liga con esta camiseta", acompañado de los colores azulgranas.

Después de un verano complicado pero siempre muy firme en su decisión de aceptar la oferta del FC Barcelona, Joan Garcia se ha encontrado en un vestuario que le ha acogido fenomenal, así como el staff técnico, el club y sobre todo, los aficionados, que ven en el de Sallent a un portero para muchísimos años.

Mensaje que fue respondido por muchos de los integrantes de la plantilla blaugrana, entre ellos Marcus Rashford, Marc Bernal, Dro, Ferran Torres o el propio Eric Garcia.

Joan Garcia es el indiscutible portero titular del Barça y aunque en su dorsal luce el '13', mantiene sus guantes con el número '1' y con los que paró en Son Moix un disparo complicado de Muriqi (hubo otras atajadas, pero no se contabilizaron por fuera de juego) y despejó con personalidad dos balones en alto.

La temporada pasada, con el RCD Espanyol, fue el guardameta de LaLiga que más balones paró. Esta campaña sabe que no se tratará tanto de la cantidad como de la calidad, pues en el Barça los rivales llegan bastante menos, pero cuando lo hacen, suele ser en ventaja y el portero tiene que estar muy atento. Joan Garcia lo está entendiendo a la perfección.