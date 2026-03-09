La felicidad de Hamza tras su primer gol con el Barça desata la locura en Egipto

Hamza Abdelkarim cayó de pie en Barcelona y tuvo un debut casi soñado. El egipcio marcó su primer tanto con la camiseta azulgrana ante el Huesca y provocó un penalti que posteriormente falló Adrián Guerrero de panenka. Tras muchas semanas luchando para poder conseguir los papeles, el delantero ha llegado para ser importante en la cantera culé.

Sus primeros minutos fueron con el Juvenil A en un partido importante de División de Honor ante el Huesca. El de 18 años fue titular en su primera oportunidad y, tras unos primeros minutos aclimatándose al equipo, empezó a mostrar sus cualidades físicas y técnicas.

Hamza no pudo celebrar una victoria en su debut, ya que los aragoneses empataron el duelo en el descuento desde el punto de penalti. Eso sí, se marchó feliz de poder jugar por primera vez con el FC Barcelona después de tantas complicaciones en su fichaje.

"Orgulloso de debutar y marcar mi primer gol para este club espectacular. Muy agradecido por este momento y con ganas de más. ¡Visca el Barça!", escribió el egipcio en sus redes sociales acompañado de dos corazones azulgranas.

Hamza, en el partido de su estreno con el Barça / FCB

Los primeros grandes minutos de Hamza con el Barça desataron la locura en Egipto, donde lo ven como el gran jugador de futuro para su país. Todos los medios deportivos se hicieron eco de su debut y siguieron el encuentro de la División de Honor juvenil española.

En el minuto 73 fue sustituido por Pol Planas y se llevó la felicitación del técnico y el banquillo culé. Pocos minutos después de su salida del terreno de juego, los locales igualaron el encuentro, pero Hamza ya había jugado sus primeros minutos y lo había hecho con gol.

Tras las buenas sensaciones del debut, el egipcio tendrá dos grandes oportunidades de brillar dentro de poco. El próximo jueves los azulgranas jugarán las semifinales de la Copa del Rey juvenil en Lugo con el objetivo de llegar a la final y conseguir el título.