Felicidad en el Barça y en Laporta en la semana del caos del Real Madrid

Este domingo hay elecciones a la presidencia en el Real Madrid, algo que no se veía desde el año 2006. El actual presidente, Florentino Pérez, se enfrenta a un Enrique Riquelme que ha intentado arrebatarle la poltrona a base de nombres y promesas. Eso sí, tanto uno como otro, que se han paseado por las televisiones españolas, han dado algunos pasos que han acabado por convertir esta semana en un caos en la capital.

Riquelme, por ejemplo, sacó a pasear el nombre de Haaland para que horas después tanto la representante del jugador, Rafaela Pimenta, como el entorno del futbolista noruego negaran un acuerdo. También cabreó la promesa de Riquelme al Manchester City. Otro de los nombres que el aspirante ha dejado que se relacionase con el de su candidatura es el de Jügen Klopp, pero el técnico alemán no ha abierto la boca.

Desde la otra parte, más nombres. Es cierto que Florentino Pérez, a quien se ha visto demasiado titubeante en muchas de las entrevistas que ha realizado, tiene el compromiso tanto de Konaté como de Dumfries para que ambos defensas vistan de blanco. Lo ha arrancado aprovechando que sigue siendo presidente. También ha comunicado ya que, si gana unas elecciones en las que es muy favorito, José Mourinho volverá a ser el entrenador del Real Madrid. Lo hizo a través de un vídeo del que el técnico portugués se desmarcó, explicando que se había hecho a través de inteligencia artificial.

Mourinho volverá al Real Madrid, pero no ha querido quedar mal con el Benfica. Por cierto, los portugueses ya han comunicado que el club blanco deberá pagar 15 millones de euros por su entrenador. Una auténtica barbaridad. Como lo es también que Florentino Pérez anunciase a bombo y platillo en televisión que estaba dispuesto a gastarse 150 millones de euros en un jugador. En el Bayern, porque parece que el futbolista en cuestión es Olise, ya lo esperan.

Festiva semana en Barcelona

Caótica semana en Madrid y festiva y tranquila en Barcelona. El Barça dio el primer golpe del mercado la pasada semana con la rápida e inesperada contratación de Anthony Gordon. Aunque la operación se había madurado, Deco y Bojan la cerraron en un abrir y cerrar de ojos y el extremo inglés ya fue presentado el pasado viernes.

Con una parte de los deberes hechos y con materia avanzada en otras contrataciones como la de Bernardo Silva, esta semana ha sido festiva en el Spotify Camp Nou. El Barça quiere/debe contratar un delantero centro y Julián Álvarez es el favorito para el puesto, pero sabido es que el culebrón va para largo. El día 11 empieza el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y el mercado se paralizará. Julián esperará y también Bernardo Silva.

Por ello, tanto Deco como Bojan, máximos responsables de la dirección deportiva se han relajado estos días viajando hasta Corea del Sur para jugar un partido con el Barça Legends. El domingo estarán de vuelta. El presidente electo, Joan Laporta, por su parte, sigue esperando al 1 de julio para tomar posesión del cargo. Y lo ha hecho esta semana, relajado y con algunas comidas y cenas de negocios. Viendo desde la distancia el espectáculo que ofrecían desde Madrid, Florentino Pérez y Enrique Riquelme.