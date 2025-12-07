Felicidad en el Barça antes de la Champions

Fin de semana redondo para el Barça en la Liga. Los de Hansi Flick han recibido la mejor de las medicinas antes de afrontar el importante encuentro de Champions contra el Eintracht de Frankfurt. Tras su buen partido ante el Atlético de Madrid del pasado martes, los azulgranas necesitaban confirmar esas buenas sensaciones en otro difícil encuentro como el que debían jugar en La Cartuja contra el Betis. Y lo hicieron jugando una gran primera parte y goleando al conjunto de Manuel Pellegrini.

A la satisfacción por la victoria y el buen juego se ha unido la inesperada derrota del Real Madrid ante el Celta en el Santiago Bernabéu en un partido que los de Xabi Alonso han acabado desquiciados. Dos goles de Williot Swedberg han dado el triunfo a los gallegos, mientras los blancos acababan el partido con nueve futbolistas sobre el terreno de juego por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. Además, el Real Madrid también perderá a Militao por lesión durante un buen periodo de tiempo. A la locura sobre el césped, se ha unido la de la grada, que no ha dejado de gritar en contra del colectivo arbitral y la Federación Española. El mensaje de Florentino Pérez echándole toda la culpa a los árbitros de los males de su equipo ha calado entre sus aficionados.

Los resultados de Barça y Real Madrid hacen que los de Hansi Flick aventajen ya en cuatro puntos a los blancos en la clasificación. Salieron los azulgranas cinco puntos por debajo del Real Madrid del clásico del Santiago Bernabéu. Son nueve puntos más los que los azulgranas han sumado en los seis últimos partidos para llevar la crisis al Real Madrid justo antes de una nueva jornada de Champions en las que los de Xabi Alonso se enfrentan al Manchester City de Pep Guardiola. Una nueva derrota de los blancos podría dejar muy tocado al entrenador de Tolosa, pues la afición del Real Madrid no demostró solo su descontento con el árbitro a la finalización del partido. También lo hizo con su equipo.

Mucho donde elegir

Los resultados de este fin de semana llevan más nervios al Santiago Bernabéu y a su vez hacen que el Barça afronte con mayor tranquilidad y convicción el importante encuentro que debe jugar este martes ante el Eintracht de Frankfurt. En el retorno de la Champions al Spotify Camp Nou tras más de tres años de ausencia, los de Hansi Flick deben sumar los tres puntos para no complicarse la vida y mantener opciones de quedar entre los ocho primeros y clasificarse directamente para los octavos de final.

Para lograr el objetivo ante un equipo de mal recuerdo para el barcelonismo por todo lo que pasó en 2022 en un partido de Europa League con 30.000 alemanes en las gradas del Spotify Camp Nou, Hansi Flick cuenta con casi todos sus jugadores en un buen estado de forma. Ter Stegen, Gavi y Olmo siguen lesionados y Araujo todavía está de baja, pero las buenas actuaciones de sus jugadores en los últimos partidos provocarán dudas en el técnico alemán para elegir el once. Raphinha y Lewandowski descansaron ante el Betis. El primero volverá a la titularidad, pero el polaco quizá no lo haga tras el 'hat-trick' de Ferran Torres. O quizá jueguen ambos y Lamine siga como media punta.

También hay dudas en el centro del campo. Frenkie De Jong está recuperado y veremos si Flick decide romper el binomio Eric-Pedri que tan bien ha funcionado en los dos últimos partidos. Podría hacerlo colocando al neerlandés por delante de ellos o bien retrasando a Eric a la defensa. En cualquier caso, la competencia es buena para Flick y para un Barça que llegará al partido tremendamente feliz.