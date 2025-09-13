La Federación, sorprendida por la reacción de Hansi Flick

Las declaraciones de Hansi Flick, lamentándose por la gestión que hizo el seleccionador español Luis de la Fuente con Lamine Yamal en el último parón de selecciones causaron una enorme sorpresa en el seno de la Federación Española (RFEF). Sin duda, será uno de los temas de los próximos días y una brecha que se deberá cerrar con prontitud, teniendo en cuenta que de aquí a final de 2025 todavía restan dos convocatorias de selecciones, la más inmediata para los partidos de España contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).

La réplica de la Federación

Los responsables médicos de la Selección comentan que en ningún momento nadie del Barça se puso en contacto con sus homólogos de la Federación para alertar sobre alguna molestia del delantero azulgrana cuando este se puso a las órdenes de Luis de la Fuente en el inicio del parón para la disputa de los partidos frente a Bulgaria y Turquía, en los cuales Lamine fue titular y protagonista, disputando 79 y 73 minutos, respectivamente.

Desde la Federación recuerdan, además, que uno de los fisioterapeutas de la Selección es Fernando Galán, quien desde hace años es uno de los cuidadores de los jugadores del Barça cuando están en la concentración de la Roja y que, además, es fisioterapeuta externo del Barça cuando estos jugadores están en la disciplina azulgrana.

Galán se encarga de tratar directamente a los futbolistas del Barça cuando están en las concentraciones de España. Desde la RFEF resaltan este detalle como una buena muestra del cuidado que tiene con todos los futbolistas que acuden a las convocatorias, y afirman que si Galán hubiera detectado alguna anomalía se la habrían comunicado a Luis de la Fuente y Lamine Yamal no habría disputado estos partidos.

La Federación pone como ejemplo de la buena comunicación que existe entre Luis de la Fuente, la Federación y los clubes -incluido el Barça- lo sucedido en esta última convocatoria. El azulgrana Gavi, al igual Yeremy Pino (Crystal Palace) y Fabián Ruiz (PSG) que estaban convocados inicialmente se les mandó para casa o incluso ni tan siquiera se desplazaron a Madrid. De ahí que insistan en que el diálogo con el Barcelona es constante pese a que Hansi Flick cuestionó las vías de diálogo que mantiene con Luis de la Fuente.