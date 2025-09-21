"La Federación nos amenazó con quitarnos puntos"

Adrián Liso, jugador zaragozano del Getafe, tendrá que interrumpir su temporada con su club para viajar a Chile y disputar con España el Mundial sub-20.

Hasta aquí, todo normal, como tantos otros jugadores que formarán la selección española que empezará el próximo fin de semana su participación en el torneo.

La diferencia con Liso la desveló su presidente, Ángel Torres, en la previa del Barça-Getafe. Entrevistado por DAZN sobre el césped del Johan Cruyff, Torres desveló un curioso cruce de declaraciones con la Federación Española de Fútbol.

Torres lo explicó con claridad: "Nos negamos a que Liso se marchara con la selección", explicó. (El Getafe arrancó la temporada con apenas doce fichas, debido a sus problemas para inscribir jugadores).

"Estábamos de acuerdo, pero la Federación se negó y nos amenazó con quitarnos puntos y no nos queda más remedio", explicó también el presidente del club madrileño.

"No lo entiendo", apostilló Torres, visiblemente molesto con la RFEF.

El Mundial sub-20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. España está encuadrada en el grupo C junto a Brasil, México y Marruecos.

El primer partido de España se jugará ante Marruecos, el próximo 28 de septiembre.