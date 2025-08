La Federación Alemana aprieta al Barça: "Me gustaría que se tuvieran en cuenta los méritos"

El caso de Marc-André Ter Stegen continúa, no solamente en el Barça, sino también en la Selección Alemana. Julian Nagelsmann fue el primero en pronunciarse sobre el posible futuro del guardameta en su equipo de cara al futuro y ahora lo ha hecho Andreas Rettig, director deportivo del combinado.

La tensa relación entre el club azulgrana y el portero no beneficia a ninguna de las dos partes. El Barcelona ha fichado a Joan Garcia para ser su portero titular, pero aún no lo han podido inscribir. Por otro lado, el 2026 se llevará a cabo una nueva edición del Mundial y, por primera vez, Ter Stegen podría tener la titularidad bajo palos después de que Manuel Neuer decidiera retirarse de la Selección.

Sin embargo, el seleccionador alemán ya avisó hace unos días que para que Marc-André pueda ser el portero titular del combinado alemán, también tiene que ser el número uno en el club. Este hecho es poco probable, no solo por el traspaso de Joan, sino porque el club ha decidido renovar a Szczesny por dos temporadas más.

Más presión desde Alemania

En este sentido, Andreas Rettig no ha querido explayarse demasiado sobre el caso Ter Stegen porque, como él mismo reconoce: "Soy un poco parcial. Es jugador de nuestra selección. Por lo tanto, quizá no sea la persona indicada para evaluarlo objetivamente".

No obstante, el director deportivo se ha mostrado en desacuerdo en la gestión de la situación: "Me gustaría que en su trato con él se tuvieran en cuenta los méritos y la importancia que tuvo Marc-André, no sólo con nosotros, sino también en Barcelona".

De momento, el guardameta de Mönchengladbach se niega a firmar el informe médico que el club debe enviar a LaLiga para que su Comisión Médica decida el tiempo de baja del alemán. Si es de más de cuatro meses, como considera el Barça, podrá aprovechar el 80% del sueldo del guardameta para inscribir a Joan Garcia, competencia directa de Ter Stegen. Por eso, la entidad catalana le ha abierto un expediente disciplinario a su capitán.