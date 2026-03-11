La Federació desestima el recurso de Marc Ciria y avala la actuación de la Junta Electoral del FC Barcelona

El Comité de Apelación de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha resuelto desestimar el recurso presentado por Marc Ciria, quien aspiraba a ser candidato a la presidencia del FC Barcelona. El organismo federativo respalda así la decisión adoptada previamente por la Junta Electoral del club.

Según la resolución, el Comité concluye que la Junta Electoral actuó de acuerdo con los Estatutos de la entidad y con criterios jurídicamente justificados, motivo por el cual el recurso presentado por Ciria ha sido rechazado. Entre los principales argumentos expuestos, el Comité destaca el incumplimiento de los requisitos estatutarios en las papeletas de apoyo presentadas. Tal como establece el artículo 48.3 de los Estatutos del club, estas papeletas deben cumplir determinadas condiciones para ser consideradas válidas. El texto recuerda que dichos requisitos tienen carácter constitutivo, por lo que, si no se cumplen, la papeleta no puede ser validada.

La resolución también señala que diversas irregularidades en los datos dificultaban la verificación de las firmas por parte de la Junta Electoral. Según el Comité, esta circunstancia no garantizaba que el apoyo se hubiera prestado con pleno conocimiento y con los datos correctos por parte de los socios.

Por otro lado, el órgano de apelación subraya que la Junta Electoral no aplicó criterios más restrictivos que los previstos en los Estatutos, sino que se limitó a aplicarlos de forma literal y coherente. El Comité defiende además que la decisión responde a la necesidad de preservar principios esenciales del proceso electoral del club, como la seguridad jurídica, la igualdad entre candidatos y la transparencia.

Por último, la resolución rechaza la petición del recurrente de aplicar la denominada doctrina antiformalista, propia del derecho electoral público. El Comité recuerda que los procesos electorales de una entidad privada como el FC Barcelona se rigen por sus propios Estatutos y no por las normas del derecho público electoral. La Federació Catalana de Futbol ya ha comunicado la resolución tanto al club como a la candidatura de Ciria. Contra esta decisión cabe interponer recurso ante el Tribunal Català de l’Esport si alguna de las partes así lo considera.

Tras conocerse la resolución, el propio Ciria aseguró en 'Jijantes' que su equipo continuará con el proceso legal: “Continuaremos con el siguiente recurso en el Tribunal Superior. Ya dije que no impugnaría las elecciones; el domingo, a votar”, afirmó, dejando claro que, pese a la desestimación de este primer recurso por parte de la FCF, su candidatura seguirá explorando la vía jurídica.