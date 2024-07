Fede Sardà: "Lamine es mejor que Messi"

Fede Sardà (Barcelona, 1951) es el director de una de las discotecas más famosas de Barcelona, 'Luz de Gas'. Una sala que muchos conocerán por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y otros, por los 12.500 conciertos que ha acogido a lo largo de casi treinta años de historia. Una discoteca que no es como el resto, tiene algo especial, y hasta el mismísimo Mick Jagger pasó una noche de lunes disfrutando de su música y ambiente barcelonés.

¿Cómo nace 'Luz de Gas'?

El año que viene haremos nada más y nada menos que 30 años. Y algo que hay que destacar, con el mismo nombre, que eso es muy complicado si hablamos de una sala. 'Luz de Gas' no es un club cualquiera. Aquí hemos hecho 12.500 conciertos.

¿Qué es lo que más destacaría de esta discoteca?

La música en vivo. Muchas salas hacen conciertos desde las nueve de la noche hasta las doce, pero aquí lo alargamos hasta las dos de la madrugada, algo, que nos hace diferenciarnos del resto. Somos la única sala de Europa que puede disfrutar de música en vivo hasta estas horas de la madrugada.

¿Se puede decir que esta sala es historia de Barcelona?

Bueno, esto no lo sé… Puede ser. 'Luz de Gas' también se conoce en Galicia, Madrid y en Sevilla por los conciertos que hacemos. Eso sí, 'Luz de Gas' también se conoce, y mucho, por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

¿Ah, sí? Cuéntanos

A Laporta una persona le tiró una botella de cava en la cabeza. No fue él mismo. Se la tiraron por detrás porque él nunca en la vida hubiese hecho esto. A partir de aquí, nos conocieron en todos los lados, hasta venía gente y nos decía en qué lugar de la sala había ocurrido esto para sacarse una foto, e incluso, pedían la misma botella.

Xavi Hernández también tiene parte de culpa en que 'Luz de Gas' sea tan conocida tengo entendido

Así es. Cuando el Barça ganó la última Liga, Xavi dijo en la celebración durante el acto en el Camp Nou que después había que ir a “Luz de Gas”. Y claro, delante de miles y miles de personas… Eso sí, tengo que decir que esto nos ha ayudado, pero si después el producto no es bueno, te acabas muriendo.

¿Cómo definiría 'Luz de Gas' en una frase?

Somos un club, un teatro y una sala de conciertos.

¿Qué pasó con Mick Jagger?

A ver, Mick Jagger no viene aquí por su propio pie. Era un lunes y lo trajeron sus guardaespaldas. Cuando llegó aquí me llamaron para avisarme y les dije que le atendieran como a cualquier otra persona. Lo que no hice es ir a verle porque a Mick Jagger le importaba un ‘pito’ hacerse una foto conmigo. Tengo que decir que solo bebieron refrescos y agua.

Si no me equivoco usted es campeón de España de ping pong. ¿Cómo surge esta afición?

Yo jugaba al pádel cuando aún no existía y ganaba a todo el mundo. Además, también jugaba al tenis, que de entrenador tenía a Sergi Corretja, pero me lesioné y tuve que dejarlo. Entonces pensé que podía jugar al ping pong y con cincuenta años comencé a jugar. Soy el hombre más viejo que se ha metido a jugar a este deporte. ¿Y sabes qué?

Dime

Soy campeón de España durante 12 años seguidos, pero porque juego con grandes compañeros. Li Qi, Lan Lan, Pep Palés y Ramos Fonollà (dueño de ‘Titus’). Me dejan jugar con ellos porque pongo la camioneta y llevo el agua (bromea).

Tiene que ser muy difícil jugar a este deporte.

Según la NASA es lo más complicado para el ser humano.

Vamos a cambiar de tema. Como seguidor del Barça, ¿qué sensación le ha dejado esta temporada?

Todos los directivos del Barça son amigos míos, pero tengo que decir que no me gusta que Xavi no siga como entrador del equipo.

¿Cómo amigo de Laporta le ha dicho algo sobre este tema?

No, claro que no. No hablamos de trabajo entre nosotros, pero lo que te decía… Me sabe fatal que no siga Xavi en el Barça.

Acaba de ser presentado Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. ¿Qué piensa de este fichaje galáctico?

Yo creo que el fútbol son etapas. El Barça tuvo sus años muy buenos y ahora el Madrid está dos pueblos por delante. Creo que en dos años el Barça le pasará por encima. Y también pienso que Mbappé fracasará en el Madrid. Eso sí, me tengo que sacar el sombrero con él por hablar como habló de política durante la Eurocopa. Se mojó y dijo que en Francia había que parar a la extrema derecha. Un tío millonario que lo tiene todo… Me quito el sombrero.

¿Y el Barça en dos años será mejor que el Madrid con Laporta como presidente?

Sí. Laporta es el mejor presidente del mundo y el mejor que puede tener el Barça.

Y si pudiese elegir, ¿a qué jugador ficharía para el Barça?

Rodri. Me gusta muchísimo.

¿Qué opina de Nico Williams? Es el fichaje que más ilusiona a los culés...

Tiene que venir al Barça, sin duda. Le quiero ver junto a Lamine.

Madre mía qué Eurocopa de Lamine

Sí, y tengo que decir que Messi a la edad de Lamine no era tan bueno como él.

¿Es mejor Lamine que Messi?

Yo creo que sí.