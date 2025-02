"Jugaremos en el Camp Nou esta temporada, otra cosa es que esto convenga al Barça"

El FC Barcelona informó de las novedades de las obras del Espai Barça este martes en una sesión participativa encabezada por la vicepresidenta Elena Fort y Joan Sentelles, responsable del área de operaciones y compras del proyecto.

"Es un reto inmenso construir este estadio. Lo estamos viendo todos. Es un orgullo construir el mejor estadio del mundo", empezó la vicepresidenta.

Joan Sentellles confirmó que las fechas no han cambiado y estará 100% disponible para en el verano del 2026 y que se sigue con la construcción del nuevo Palau Blaugrana. Además, también agradeció el esfuerzo del ayuntamiento con las licencias concedidas para el proyecto, como las de los aparcamientos laterales o la pista de hielo.

El directivo continuó afirmando que siguen trabajando para que esta temporada ya se jueguen partidos en el estadio: "Vamos a una velocidad con el hormigón espectacular. Si todo va bien queremos jugar esta temporada, pero no sabemos si eso será lo mejor para el club. Pero con las cifras que contamos ahora mismo, creo que tendremos partidos en casa esta temporada".

Estadio completo en agosto del 2026

Para el estadio, se informó que se están terminando las partes interiores y la segunda gradería. La intención es terminar la anillas VIP para este año y tener el 90% de capacidad de las dos primeras graderías para el mes de abril.

Ya para el año que viene, la idea es tener el 90% de las anillas VIP para enero del 2026. Y en agosto del siguiente año se estima tenerlo todo prácticamente terminado:

Estadio con capacidad final de 104.600 espectadores

Superficie total construida de 232.000 metros cuadrados

100% capacidad de las anillas VIP

de las anillas VIP Nueva Barça Store y museo

La cubierta seguirá en proceso

1.800 plazas de párquing

¿Por qué se ha retrasado?

Sentelles asumió que se han tenido algunos obstáculos que han retrasado el proyecto. Como el concurso de acreedores que tuvo la empresa INBERSA, que suministraba todo el hierro al estadio. Además, añadió: "La mano de obra ha sido un problema, Limak ha tenido que buscar gente de todo el mundo".

También ha añadido que se ha tenido que revisar la primera fila de la segunda gradería y algunas cosas que se han ido encontrando cada día por las dimensiones de la obra.

"El Barça no renuncia a una penalización que sea producida por Limak y no por el evento de la obra normal. Por eso ahora no se están aplicando”, explicó el responsable del Espai. Por lo que cualquier modificación de estas penalizaciones no será sólo cosa del Barça y Limak, ya que hay muchos inversores detrás que quieren cobrar".

¿Como estará el estadio cuando se vuelva a jugar?

Cuando los culés vuelvan al Spotify Camp Nou tendrá capacidad para 60.000 personas, con una iluminación provisional terminada y 200 plazas de párquing subterráneo.

El nuevo estadio azulgrana será una gran fuente de ingresos para el Barça. 9.400 localidades VIP y 3400 son convertibles, con un 60% están vendidas a día de hoy. Esto reportará al club unos 33,5 millones anuales, algo que en los próximos 7 a 10 años podría generar más de 266 millones.

Elena Fort confirmó que los socios podrán pedir excedencias hasta que el estadio no esté al 100% terminado, tal y como se ha hecho estos años en el Estadi Olímpic Lluis Companys. También añadió que habrá cambios en el precio de los abonos, pero aún no están definidos.

Habrá buenas noticias para los socios que están en la lista de espera, muchos de ellos recibirán el abono, aunque Fort explicó que tan solo unos 3.000 de los más de 14.000 que están en espera podrán recibir el abono.