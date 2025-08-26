Fecha límite para el Barça

El tiempo corre en contra del Barça. Los culés siguen haciendo avances para poder jugar en el Spotify Camp Nou cuanto antes, pero las normas de la Champions League obligan a los clubes a decidir dónde jugar la primera ronda de manera íntegra. Y deberán comunicar su decisión en muy pocos días.

Para intentar conseguir más margen de maniobra, los culés propusieron a la UEFA la posibilidad de jugar el primer encuentro de la fase Liga fuera de casa. Así, el Barça conseguiría aplazar el primer partido en Barcelona de Champions League del 16, 17 o 18 de septiembre al 30 y el 1 de octubre. El organismo regulador del fútbol europeo no se opondrá a la petición del Barça y eso podría ser clave para volver a casa.

A pesar de ello, el día marcado en rojo en el calendario europeo del Barça es el 28 de agosto, la fecha límite de la decisión azulgrana. El próximo jueves coincide con el día del sorteo de la fase Liga, donde conoceremos el calendario de los culés, con posiblemente el primer encuentro fuera de casa.

Noches de Champions, noches de magia, noches de Barça / FCB

Al terminar el sorteo, los azulgranas deberán comunicar a la UEFA dónde jugarán toda la fase y no podrán cambiar de escenario hasta mínimo los octavos de final.

El Barça necesita abrir el Lateral para la Champions

El Barça sigue adelante en sus intentos por poder jugar de nuevo en el Spotify Camp Nou y, según ha informado RAC1, los azulgranas ya tienen el certificado final de obra de la fase 1A del estadio para abrir parcialmente el campo.

El problema es que en las competiciones europeas, la UEFA pide a los clubes que se tenga abierto el lateral del estadio por cuestiones televisivas. Con la fase 1A, el Camp Nou solo tendría abierto el Gol Sud y la Tribuna, algo que permitirá un aforo de 27.000 personas. Por tanto, deberían esperar hasta la fase 1B para dejar entrar espectadores en el Lateral y se aumentaría el aforo total a los 45.000. El Gol Nord será la última en estrenarse en la fase 1C.

El Spotify Camp Nou sigue tomando forma entre la incertidumbre / SPORT

Por si acaso, los azulgranas llegaron a un acuerdo con la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para tener el Estadi Olímpic Lluís Companys hasta finales de febrero y así asegurarse poder jugar toda la Liguilla y el play-off en ese estadio.