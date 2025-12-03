Fecha final para la renovación de Eric Garcia

La espera para ver como Eric Garcia estampa su firma en su nuevo contrato con el FC Barcelona llega a su fin. El central, el jugador más polivalente de la plantilla actual, cerrará su renovación con el club azulgrana la semana que viene en las oficinas del Spotify Camp Nou, según ha adelantado el periodista Fabrizio Romano. Un paso que confirmará su continuidad, como contamos en este diario hace semanas, en el equipo hasta 2030, es decir, este curso y cuatro temporadas más.

La renovación del de Martorell, prioridad absoluta de la dirección deportiva liderada por Deco tras cerrar la continuidad de la columna vertebral del equipo -entre ellos Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha, Kounde y De Jong- está en la fase final antes de hacerse el anuncio oficial. Así lo confirmó el director deportivo culé en la entrevista del 'Què t'hi jugues?' de la Cadena SER: "Renovará, pero aún faltan algunos detalles. Está bien encaminado", aseguró.

La renovación no ha sido un camino fácil, y es que el aumento en las prestaciones del jugador de 24 años, que llegó al Barça hace cinco años procedente de Manchester con una temporada 'de Erasmus' en Girona, ha puesto en alerta a los grandes de Europa, entre ellos el PSG de Luis Enrique, el más interesado en hacerse con sus servicios aprovechando que su actual contrato finaliza en junio de2026.

No obstante, la voluntad del jugador siempre ha sido la misma: su objetivo es triunfar en el Barça, por eso se negó a renovar en su momento por el City de Pep y, con su rendimiento actual, va camino de ser uno de los próximos capitanes del equipo. Ante el Atlético, por primera vez, lució el brazalete con la senyera sobre el césped.

Momento estelar

Eric, que juega detrás de la máscara 'a lo Batman' desde que le fracturaran la nariz en Brujas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions hace un mes, está siendo el jugador más esencial para Hansi Flick en estos primeros meses de temporada. Su capacidad de adaptación a todas las posiciones defensivas, así como su magnífico toque para actuar sin ningún tipo de dificultad como mediocentro de este Barça, le han dado al alemán un balón de oxígeno tanto por las bajas por lesión como por los bajos momentos de rendimiento de los teóricos titulares.

Los números no engañan, y es que Eric ya no es solo un complemento, es un titular indiscutible. El defensa ha participado en los 20 partidos oficiales -15 en LaLiga y cinco en la Champions League- que ha disputado el conjunto azulgrana en este inicio de curso, 17 de ellos desde el pitido inicial. Y ojo al dato: once actuando como central, cinco como lateral derecho, tres de mediocentro y uno como lateral zurdo.

Si miramos los minutos jugados, el ex del Manchester City está a tan solo a 600 minutos, poco más de seis partidos completos, de igualar la cifra total de la temporada pasada, unos números que dejan bien claro su momento de forma, a los que suma un gol y una asistencia.