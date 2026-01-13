Fe en Araujo: "Nos emocionó con su discurso"

Hansi Flick fue valiente cuando le dio los minutos más calientes del partido y Laporta se emocionó al felicitarlo, ya como campeón. Ronald Araujo ganó ayer una Supercopa pero su mayor triunfo fue íntimo. Con el equipo con diez y el Madrid apretando en busca del empate, salió al césped en los últimos instantes tras 47 días de baja por salud mental.

Flick ya había soltado un "could be" (puede ser) en la previa cuando le preguntaron si Ronald estaría en el banquillo, pero parecía poco verosímil que volviera en el partido más difícil de los últimos tiempos. Pero fue así, en otra muestra más de que pocos técnicos llegan al futbolista como el alemán.

"Estar en el campo y ganar este titulo significa mucho para él; estoy feliz de ver que está bien y le daremos apoyo siempre. Es un tío fantástico y un jugador importante en el vestuario. Estoy muy feliz por él", destacó Flick.

Regreso con victoria

También Araujo se sorprendió al ver que era el elegido: las circunstancias, con el Madrid apretando y el Barça con uno menos tras la expulsión de De Jong, no invitaban precisamente a disfrutar del momento, sino a sacrificarse por el equipo. Así lo hizo el uruguayo, que disfrutó de un regreso triunfal, aunque sufrido. Entró al campo en el minuto 93, un momento especialmente crítico.

No estaba previsto que el defensa uruguayo tuviera minutos, pero la roja a De Jong precipitó la decisión de Flick. "Te toca", le dijo. Y Araujo saltó al campo dispuesto a poner su granito de arena. Apenas tuvo tiempo de tocar el balón, más allá de un despeje en área propia. La historia tuvo final feliz: 3-2 para el Barça.

Un gesto revelador

Cuando llegó la hora de entregar el trofeo, el gesto del vestuario conmovió a Araujo: fueron sus compañeros quienes instaron al defensa central a recoger la copa, en su condición de capitán. También quiso el equipo que Ter Stegen tuviera un papel predominante, pese a no haber jugado ni un minuto. Ambos son jugadores de una enorme ascendencia en el camerino azulgrana.

También Raphinha reivindicó la importancia de Araujo en este Barça: "Ronald es un jugador importante para el equipo y ha pasado por un lugar difícil por vestir esta camiseta. Es normal por la exigencia de este club y podría haberle pasado a otro. Yo mismo lo pasé bastante mal en mis dos primeras temporadas aquí, pero que pueda levantar el trofeo es la demostración de como le apoyamos todos".

La pregunta del rival

Incluso rivales como Vinicius, Carvajal o Florentino se acercaron al uruguayo para interesarse por él. Fueron algunas de las imágenes que dejó la final, aunque una de las más potentes ocurrió en la privacidad del vestuario azulgrana. También con Araujo como protagonista.

“Ronald nos aporta mucho, el discurso que nos ha dado antes del partido nos ha emocionado a todos”, desveló Pedri. "Flick y el cuerpo técnico tuvieron la sensibilidad de sacar a Araújo para que se sintiera útil y capitán de nuevo", se sumó Laporta.

"Fue maravilloso. Cuando hablamos, le dije que era un momento muy emotivo y él era consciente de que había vuelto. Lo tenemos de vuelta. Las cosas hay que hacerlas al ritmo que hay que hacerlas... Ha dado el paso y eso es gracias a Flick y a sus compañeros. Estaba muy contento y emocionado".

Araujo y Vinicius, en el terreno de juego / X

Y ahora, ¿qué? Las consecuencias deportivas

Araujo apenas disputó unos minutos en la final de la Supercopa pero, que lo hiciera en un contexto tan exigente, es lo que hace pensar que irá entrando cada vez más en el equipo a partir de ahora.

Con el regreso del uruguayo y la incorporación de Cancelo se va aclarando el panorama de la defensa. La Supercopa deja algunas conclusiones al respecto: Cubarsí y Eric Garcia apuntan a pareja de centrales titular, pero el equipo sigue sin ser dominante en defensa.

El Madrid tiró de épica

A pesar de moverse en un 25% de posesión en muchos momentos, el Madrid dispuso de bastantes ocasiones. Tanto Koundé como Cubarsí sufrieron muchísimo con Vinicius. El canterano terminó pidiendo a Jules que se quedará atrás porque no podía en situaciones de mano a mano con Vini.

Con Cubarsí y Eric el Barça ha ganado en control, pero la defensa sigue dejando dudas para los partidos gordos de la Champions, donde es clave ganar duelos en situaciones límite. La llegada de Cancelo también contribuirá a que Gerard se consolide como la tercera opción para el centro de la defensa, mientras que el rol de Araujo es la incógnita por despejar.

La ironía es que la mejor versión de Araujo paliaría en gran parte algunos de los problemas que deja entrever el equipo para la Champions. Su mejor virtud siempre ha sido hacerse fuerte a campo abierto en los duelos y ese Araujo es el que necesita el Barça. El domingo levantó la Supercopa y fue manteado por sus compañeros. El uruguayo está de vuelta y el club le sigue teniendo fe.