La FCF decide sobre Marc Ciria

Marc Ciria presentó el pasado viernes y de forma telemática un recurso al Comité de Apelación de la Federació Catalana de Futbol (FCF) en el que pedía, con un documento extenso de 37 páginas, la validación de un total de 379 papeletas, lo que le convertiría en candidato a las elecciones a la presidencia del Barça del próximo domingo 15 de marzo.

Marc Ciria en el momento de entregar las firmas / Gorka

Según explican desde la precandidatura, la FCF requirió el pasado domingo al club toda la documentación relativa al proceso de validación de avales presentados por los diferentes aspirantes a la presidencia, incluido el censo electoral. No se trata de un detalle menor porque a partir de este documento sería viable comprobar que los apoyos recibidos por Marc Ciria figuran en el listado oficial de socios y socias que están llamados a las urnas, superando así los defectos de forma esgrimidos por la Junta Electoral para tumbar un número muy importante de firmas a Ciria, que se quedó a noventa de pasar el corte.

En 'Moviment 42' son optimistas sobre la resolución (esperan que llegue este miércoles) que tome la Federació Catalana y creen que este miércoles podría tomar ya una decisión. De todas formas, contemplan todas las opciones porque el abanico es amplio. Desde la inhibición al no sentirse competentes para resolver sobre el asunto planteado hasta la estimación al completo del recurso, lo que obligaría al Barça a atrasar el día de los comicios para que Marc Ciria pudiera, en igualdad de condiciones que sus rivales, realizar la campaña completa.

También existe la posibilidad de que obliguen a revisar las papeletas para comprobar que, efectivamente, los apoyos, más allá de los defectos de forma, son reales y corresponden a socios y socias que libremente apuestan por Ciria como futuro presidente. Por otro lado, otra de las opciones es que den la razón a Ciria y soliciten su proclamación como candidato, pero se mantenga la fecha de las elecciones. En este caso, la FCF consideraría que el perjuicio a toda la entidad por el cambio de día sería razón más que suficiente para no atrasar las votaciones.