El FC Barcelona, campeón de LaLiga 2025-2026, cierra la temporada ante el Valencia en Mestalla

El Barça lleva diez días celebrando una Liga que conquistó de forma matemática ante el Real Madrid en una noche histórica porque nunca antes se había ganado el título en un Clásico. Desde entonces, ha habido rúa por las calles de Barcelona, más días libres de los habituales, cena con Joan Laporta en Castelldefels y, ayer por la noche, concierto de Bad Bunny.

Entre tanta juerga, la plantilla también ha tenido tiempo de atender sus compromisos profesionales, tanto en la Ciutat Esportiva, a un ritmo algo más relajado, como en la visita a Vitoria, que acabó en derrota, como ante el Betis en el Camp Nou, donde también se celebró el campeonato y el último servicio en casa de Lewandowski como futbolista del Barça. En juego, algunos retos estadísticos: no se llegó a los cien puntos, pero sí se completó el pleno de victorias como locales. El último de ellos, esta noche en Mestalla, lo protagoniza Flick, que puede superar las 59 victorias de Luis Enrique en Liga en sus dos primeras temporadas. Ganando al Valencia, el alemán alcanzaría las 60 en 76 encuentros.

Tercer pasillo

El equipo recibirá, como ya ocurrió ante el Alavés en Mendizorroza y ante el Betis en el Camp Nou, el pasillo de campeón. Será el último antes de poner el cierre final a una temporada oficial en la que el Barça ha confirmado su dominio a nivel de competiciones españolas. El único título que se le ha escapado en dos años a los de Flick es la última edición de la Copa del Rey, donde cayó eliminado en semifinales por el Atlético. El resto, dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa, llevan la firma de Lamine Yamal y compañía, que ahora apuntan a Europa.

Los jugadores del FC Barcelona mantean a Robert Lewandowski tras el partido contra el Real Betis / Gorka Urresola

El duelo ante el Valencia es, pues, intrascendente para los blaugrana a nivel de clasificación, aunque no lo es para los che, que, pese a no depender de sí mismos, aún tienen opciones serias de jugar competición europea la próxima temporada. La diferencia que pueda existir a nivel motivacional, sin embargo, no significa que el Barça vaya a regalar nada. Flick ha pedido a sus futbolistas máxima profesionalidad hasta el final y acabar la Liga con un nuevo triunfo, el número 32, que permita sumar 97 puntos. Los 94 actuales son ya una cifra extraordinaria (los mismos que la temporada 14-15, la del triplete de Luis Enrique), pero tres puntos más servirían para lograr la cuarta mejor marca desde que se instauraron los tres puntos por victoria. Solo los cien puntos de Mourinho en el Real Madrid (11-12) y Tito Vilanova y Jordi Roura en el Barça (12-13) y los 96 de Pep Guardiola en la 10-11 superarían al actual Barça de Hansi Flick, que ganó su primer título liguero con 88 puntos. El trabajo más importante ya está hecho, por supuesto, pero la competitividad de una plantilla se mide, en gran medida, por detalles como estos.

Posibles despedidas

Más allá de las estadísticas, los blaugrana quieren disfrutar, con la satisfacción del deber bien hecho, del último partido de una Liga muy trabajada en la que se han vivido diferentes estados de ánimo, pero que ha servido para confirmar su superioridad respecto a sus rivales.

Cancelo abraza a Flick tras ganar LaLiga / Andreu Dalmau

Además, y para nada se trata de algo irrelevante, el de Mestalla podría suponer el último partido para algunos de los futbolistas que forman el vestuario. El caso de Lewandowski es el más claro, pero Casadó, cuyo futuro debe decidirse en las próximas semanas, Rashford y Cancelo, que acaban su cesión y su continuidad está en el aire, podrían vivir, incluso sin saberlo, su último baile en el Barça.