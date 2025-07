FC Seoul - Barça: horario y dónde ver el segundo amistoso de la gira por Japón y Corea del Sur

El Barça aterriza en Corea del Sur para disputar el segundo partido de la Gira Asiática y el primero de los dos encuentros que jugará en el país. El enfrentamiento será contra el FC Seoul y esta será la primera vez en la historia que ambos conjuntos se verán las caras.

Los de Hansi Flick llegan al partido después de medirse al Vissel Kobe en Japón, en un encuentro que fue de menos a más y que le sirvió al técnico alemán para probar dos onces completamente distintos en ambas mitades. En el once titular debutó Joan Garcia en la portería y ya mostró detalles atajando varios disparos de los futbolistas japoneses. No obstante, no pudo hacer nada para evitar el único tanto de los locales en el partido.

En la segunda parte y con empate a uno en el marcador, debutaron las otras dos nuevas incorporaciones en el equipo: Marcus Rashford y Roony Bardghji. El primero se encontró cómodo sobre el terreno de juego y el sueco anotó el segundo gol para el Barça.

Además, también tuvieron minutos los canteranos Jofre Torrents y Dro Fernández. Precisamente fue el mediapunta gallego quien puso el tercero y definitivo tanto en el marcador menos de diez minutos después de haber saltado al césped.

HORARIO DEL FC SEOUL - FC BARCELONA

El segundo partido de la pretemporada del Barça ante el FC Seoul se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl el domingo 21 de julio a las 13.00 horas catalanas, lo que equivale a las 20.00 horas en Corea del Sur.

DÓNDE VER EL FC SEOUL - FC BARCELONA

El partido entre el FC Seoul y el Barça se podrá ver de forma exclusiva y gratuita en todo el mundo (excepto en Corea del Sur) a través del canal de Yotube del FC Barcelona. Así, en los últimos dos encuentros de la gira asiática, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de desembolso ni por parte de los socios y peñistas ni por parte del resto de aficionados.

El club azulgrana toma esta decisión atendiendo a los problemas del pasado domingo en el amistoso ante el Vissel Kobe. Pese a que se intentó retransmitir el encuentro a través de la web y la app del Barça mediante la suscripción a 'Culers Premium Membership', el sistema colapsó y el Barça tuvo que emitir la segunda mitad por abierto para todo el mundo a través de Youtube. Así, para no correr más riesgos, el club vuelve a repetir esta estrategia.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.