FC Barcelona - Villarreal: alineaciones probables para la jornada 26 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona vuelve a enfundarse el mono de trabajo. Tras la última victoria ante el Levante, un Barça con las piernas frescas espera este sábado 28 de febrero (16:15 horas) al Villarreal, sin duda el equipo revelación de la temporada en LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene un objetivo entre ceja y ceja: conseguir los tres puntos ante el 'Submarino Amarillo' para blindar el liderato de la competición y no permitir que el Real Madrid recorte la mínima distancia de un punto que les separa en la tabla.

Este encuentro no es uno más en el calendario. Se trata del segundo partido de una trascendental racha de tres compromisos seguidos en el Camp Nou. Además, sirve como la gran prueba de fuego antes de la vuelta de la semifinal de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid del próximo martes 3 de marzo. Un duelo en el que el barcelonismo tendrá que apelar a la épica para intentar remontar el durísimo 4-0 encajado en la ida en el Riyadh Air Metropolitano. Ganar es vital para llegar con la moral por las nubes a la cita copera.

Las dos caras del Villarreal de Marcelino

Enfrente estará un rival que no pondrá las cosas nada fáciles. El Villarreal llega lanzado a la Ciudad Condal tras encadenar dos victorias consecutivas ante sus vecinos autonómicos, el Levante y el Valencia. Los de Marcelino García Toral también han gozado del privilegio de descansar durante la semana tras jugar el domingo. Sin embargo, esta frescura física es el reflejo de su cruz esta temporada: su desastroso papel en la renovada Champions League.

La cruz de De Jong y la incógnita en el lateral

La peor noticia de la semana es la confirmación de la lesión de Frenkie de Jong. El neerlandés sufre una rotura muscular que no le permitirá enfundarse la camiseta azulgrana durante las próximas cinco o seis semanas. Es un golpe durísimo que llega en el momento más crítico de la temporada, con el Barça jugándose los tres títulos, y justo después de que el '21' firmara una actuación estelar coronada con un gol frente al Levante.

El infortunio de Frenkie abre, eso sí, las puertas de la titularidad a Marc Bernal, que regresará al once para asumir el puesto de la medular junto a un Pedri completamente recuperado. Un centro del campo que sigue esperando con ansias el regreso de un Gavi que se encuentra en la recta final de su recuperación.

Donde Hansi Flick mantiene dudas reales es en la confección de la defensa. Con Gerard Martín sancionado por acumulación de tarjetas, el notable partido de João Cancelo ante el conjunto granota le postula seriamente para repetir titularidad. El luso aprieta ante las dudas que viene generando el rendimiento de Alejandro Balde. El canterano, hasta hace poco intocable, parece estar perdiendo la etiqueta de titular indiscutible. De hecho, su irregularidad ha provocado que ya empiecen a sonar nombres en los despachos como posibles sustitutos para reforzar la posición.

Las dudas en el 'submarino amarillo'

El Villarreal, por su parte, aterriza con dos grandes incógnitas en su once de gala. La primera está en el lateral izquierdo: Marcelino se debate entre apostar por la profundidad y la llegada al área de Alfonso Pedraza, o mantener el rigor defensivo y posicional de Sergi Cardona, una fórmula que blindó al equipo y funcionó a la perfección en las dos últimas victorias. La segunda es la posición de Nicolás Pepé, si colocarlo en una doble punta junto a Georges Mikautadze o en banda derecha, una opción mucho más vertical.

Pau Cabanes, Logan Costa y Juan Foyth se perderán por lesión un encuentro en el que es duda el delantero catalán, Gerard Moreno. También se prevé la posible reaparición en convocatoria del franco-congoleño, Willy Kambwala, tras no haber podido debutar en la presente temporada.

Alineaciones probables Barça - Villarreal

Barça: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.