Las dos ventas que planifica el Barça para verano

La dirección deportiva del FC Barcelona ya perfila la hoja de ruta para la próxima temporada y, según pudo saber ‘La Posesión’ de Sport.es, dos nombres están marcados en rojo en la planificación de Deco: Ferran Torres y Marc Casadó. Dos posibles salidas que ayudarían a desbloquear buena parte de las operaciones que el club considera prioritarias para reforzar la plantilla del próximo curso.

En el caso de Ferran Torres, la situación empieza a definirse con bastante claridad. El delantero tiene contrato hasta 2027, pero por ahora el club no le ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta de renovación, una señal significativa sobre cuál es su posición actual dentro del proyecto. Esta temporada, además, Ferran afrontaba una especie de examen definitivo como delantero centro. Se le ha dado protagonismo, minutos y continuidad, incluso con fases en las que ha tenido más peso que el propio Lewandowski, pero en el club consideran que no ha terminado de responder a las expectativas generadas.

Ferran Torres se lamenta por una ocasión fallada en el Atlético de Madrid-FC Barcelona de LaLiga / Europa Press

Los números tampoco ayudan a cambiar esa percepción. Ferran no marca desde el 31 de enero, cuando vio portería ante el Elche y firmó el 1-2. Desde entonces, su aportación ofensiva ha ido perdiendo fuerza, en un momento en el que el Barça necesitaba precisamente más pegada en el frente de ataque. Con un año menos de contrato por delante al término de la próxima temporada, su posible venta se contempla además como una operación especialmente interesante a nivel económico, tanto por el ingreso que podría dejar como por el margen salarial que liberaría.

Casadó, un caso muy especial

El otro nombre que vuelve a aparecer en escena es el de Marc Casadó, un caso recurrente en la planificación azulgrana. El centrocampista tiene contrato hasta 2028, un año más que Ferran, y hace algo más de un mes hubo aproximaciones para estudiar una posible renovación. No era, ni mucho menos, la primera vez que el club quería tomarle el pulso a su situación. Ya el pasado verano el Barça movió ficha para conocer sus intenciones y, de hecho, se produjo una conversación directa entre Casadó y Hansi Flick. El técnico quiso saber qué pensaba hacer y la respuesta del futbolista fue contundente: “Me quedo”. A partir de ahí, el debate se dio por cerrado.

Casadó, en la eliminatoria de Copa ante el Albacete / Dani Barbeito / SPO

Sin embargo, el nombre de Casadó nunca desaparece del radar del mercado. Siempre ha existido un interés firme por parte de distintos clubes y uno de los más insistentes ha sido el Atlético de Madrid, que ya se movió el pasado mes de enero. No fue el único. Ahora habrá que ver si la falta de minutos y de protagonismo puede empujar al jugador a replantearse su futuro, aunque su compromiso con el Barça ha sido siempre total. En cualquier caso, desde los despachos sigue siendo un expediente abierto.

Los planes de Deco a la hora de fichar

Estas dos posibles salidas encajan directamente con los planes que Deco tiene en mente para remodelar la plantilla. La prioridad pasa por fichar un nueve de primer nivel, con Julián Álvarez como gran objetivo, pero también por prolongar un año más el contrato de Lewandowski, eso sí, con unas condiciones económicas a la baja después de cuatro temporadas como gran referencia ofensiva del equipo. El polaco llegó procedente del Bayern con uno de los contratos más potentes de la plantilla y el club entiende que cualquier continuidad debe adaptarse ya a un nuevo escenario.

Julián Álvarez celebra uno de sus goles contra el Atlético de Madrid en el partido de la primera vuelta de LaLiga / EFE

La planificación deportiva no acaba ahí. La intención del Barça también es incorporar un central, con Bastoni como uno de los nombres que gustan, y además firmar un extremo zurdo con proyección, un perfil joven, con recorrido y ya contrastado. En esa lista aparecen nombres como Schjelderup, Jan Virgili o Víctor Muñoz. En todos los casos hay un condicionante innegociable: el salario debe ser asumible porque la economía del club sigue muy ajustada y el margen de maniobra continúa siendo reducido.

El futuro de Rashford se decidirá en las próximas semanas / Enric Fontcuberta / EFE

Por eso mismo, la operación para incorporar a ese extremo no se presenta nada sencilla. De hecho, la continuidad de Marcus Rashford se ha enfriado notablemente. Los 30 millones de euros de la opción de compra incluida en su cesión, aunque pudieran abonarse a plazos, siguen siendo una cifra importante para el Barça. A eso habría que añadir una ficha elevada que complica todavía más su encaje en el Fair Play azulgrana.

Deco, director deportivo del FC Barcelona / Dani Barbeito

En este contexto, las posibles salidas de Ferran Torres y Marc Casadó ganan peso dentro del tablero de Deco. No solo por lo que representan a nivel deportivo, sino porque podrían convertirse en la llave para activar buena parte de la reconstrucción que el Barça quiere acometer este verano. La dirección deportiva ya ha empezado a mover fichas y, según lo apuntado en ‘La Posesión’, la próxima plantilla podría empezar a tomar forma a partir de dos decisiones de gran calado.