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FC BARCELONA
FC Barcelona - Tenerife, en directo: cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil desde la Ciutat Esportiva
Min.45 (0-0)
Final de la primera parte. Dominio total del Barça que merecería ganar de forma clara pero estyá faltando contundencia en el área rival. Sin puntería no hay gloria.
Min.45 (0-0)
Agresión a Hamza que el árbitro no ve. Nada está beneficiendo al Barça.
Min.43 (0-0)
El Barça sigue y sigue pero hoy no es su día. Chut ahora muy desviado de Baba.
Min.42 (0-0)
Hamza Abdelkarim remata con la derecha pero el portero Juanm Eduardo acierta. El egipcio no está entrando mucho en juego.
Min.39 (0-0)
Es un asedio constante. 70% de posesión pero no hay manera de abrir la lata ante un Tenerife sólido.
Min.34 (0-0)
Ebrima ha salido con un arranque muy potente y se ha ido de dos jugadores pero le ha faltado finura en el toque. Poco después, Quim ha probado chutar con poco peligro. Insiste el Barça con un gran centro de Álex que Iu no aprovecha.
Min.31 (0-0)
Llegada de peligro del Tenerife con un intento de Paéz. La primera aproximación de los visitantes.
Min.30 (0-0)
Gran ocasión del Barça en una contra en la que Quim habilita a Iu pero el de Suria chuta demasiado cruzado.
Min.28 (0-0)
Sigue tocando el Barça pero falta un poco de inspiración en los metros finales. Centro de Álex que no encuentra rematador.
Min.26 (0-0)
El Barça merece más pero el gol se le resiste. Es clave marcar antes del descanso.
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