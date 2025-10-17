El FC Barcelona y Spotify amplían su acuerdo de patrocinio hasta 2030

Después de tres años de colaboración, el FC Barcelona y Spotify han decidido ampliar su acuerdo de patrocinio que finalizaba en 2026 por cuatro temporadas más: hasta 2030. Esta colaboración seguirá presente tanto para las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino de fútbol como para el frontal de las equipaciones de entrenamiento. Los naming rights del Spotify Camp Nou continúan vigentes hasta 2034, mientras el estadio continúa con su proceso de remodelación a la espera de que se anuncie una fecha de reapertura.

Esta unión permite a ambas marcas ampliar su impacto en mercados estratégicos y generar sinergias conjuntas con un alcance internacional, conectando con nuevas audiencias y consolidando su proyección global. Uno de los claros ejemplos son las colaboraciones con grupos de música o artistas en las camisetas del Barça. Dentro de una semana, los blaugrana se enfrentarán al Real Madrid en el clásico del Santiago Bernabéu con el logotipo del nuevo álbum de Ed Sheeran, 'Play'. El británico le toma el relevo a Drake, Rosalia, Karol G, The Rolling Stones, Coldplay y Travis Scott.

La ampliación de esta alianza refuerza la ambición compartida de explorar nuevas formas de conexión entre la afición, el fútbol y la música. Con la reapertura del Spotify Camp Nou en el horizonte y una excelente generación de jóvenes talentos, el FC Barcelona y Spotify miran juntos hacia el futuro para dar forma a una nueva y prometedora era para el Club y su comunidad global.

“Nos sentimos muy orgullosos de poder anunciar una alianza pionera como esta con una entidad de referencia en todo el mundo como Spotify. Esta unión nos permitirá seguir acercando el Club a sus fans y haciéndoles sentir, aún más, parte de la familia Barça a través de experiencias únicas, que nos permitirán combinar el entretenimiento y el fútbol haciendo posible que lleguemos, al mismo tiempo, a un mayor número de personas en todo el mundo", fueron las palabras de Joan Laporta hace tras años, cuando se puso en marcha el acuerdo entre ambas partes.