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FC BARCELONA
Barcelona - Sevilla, en directo hoy: alineaciones del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue al minuto todas las incidencia del partido entre el Barça y el Sevilla de la Jornada 28 de LaLiga 2025/26 en el Spotify Camp Nou
Hansi Flick: "Es muy importante ganar estos tres partidos antes del parón"
Declaraciones a DAZN:
"Es muy importante estos tres partidos antes del parón. Buscamos las victorias, debemos empezar por hoy".
"Lamine lleva muchos partidos, muchos minutos. Necesita tener un descanso y Roony puede jugar y hacerlo bien".
"Vamos adelante es fantástico que pueda haber más público en el Camp Nou. Ya fue muy especial en el último partido contra el Atlético de Madrid".
Fútbol y elecciones
El Barça-Sevilla coincide con la jornada electoral para votar al presidente del FC Barcelona. En SPORT también puedes seguir toda la información electoral a través de este enlace.
¡Vuelve Gavi!
Primera convocatoria de Gavi tras su lesión. El de Los Palacios viajó a Bilbao y Newcastle, pero todavía no tenía el alta médica. Ahora ya sí.
El banquillo del Barça, de lujo
Si Flick echa una ojeada al banqullo encontrará al meta suplente Wojciech Szczesny y a los jugadores de campo Eric, Araujo, Álvaro Cortés, Gavi, Marc Casadó, Tommy Marqués, Fermín, Lamine Yamal y Ferran Torres.
Lamine, suplente; Xavi Espart y Bardghji, titulares
La suplencia de Lamine Yamal es la nota más destacada. Xavi Espart se estrena como titular en el Barça y oportunidad de oro para Roony Bardghji.
¡Once del Barça con sorpresas!
¡Ya tenemos once titular del FC Barcelona y con grandes sorpresas! Hansi Flick sale con Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Olmo; Bardghji, Raphinha y Lewandowski.
Pendientes de la alineación
Se esperan cambios en el once titular, empezando por el regreso de Ferran Torres a la punta de ataque. En unos minutos, lo sabremos.
El Real Madrid pisa los talones
Los de Álvaro Arbeloa golearon por 4-1 al Elche y vuelven a estar a un solo punto del Barça- La victoria, por lo tanto, es muy necesaria.
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partidazo entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou en una jornada marcada por las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
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