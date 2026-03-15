Barcelona - Sevilla, en directo hoy: alineaciones del partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Hansi Flick: "Es muy importante ganar estos tres partidos antes del parón"

Declaraciones a DAZN:

"Es muy importante estos tres partidos antes del parón. Buscamos las victorias, debemos empezar por hoy".

"Lamine lleva muchos partidos, muchos minutos. Necesita tener un descanso y Roony puede jugar y hacerlo bien".

"Vamos adelante es fantástico que pueda haber más público en el Camp Nou. Ya fue muy especial en el último partido contra el Atlético de Madrid".