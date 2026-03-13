FC Barcelona - Sevilla FC: alineaciones probables de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Barça estrenará este domingo ante el Sevilla la apertura de las dos graderías del Gol Nord y la posibilidad de que el estadio se llene hasta los 62.000 espectadores, en una jornada que estará marcada por las elecciones a la presidencia blaugrana. El Ayuntamiento de Barcelona concedió, por fin, la licencia 1C, permitiendo la primera ampliación de aforo desde la vuelta al Spotify Camp Nou en noviembre. En lo deportivo, el partido llega en plena transición de los octavos de Champions ante el Newcastle, donde el Barça sufrió de lo lindo para, milagrosamente, rascar un empate en el último minuto en Saint James' Park.

No podrá confiarse ni mucho menos ante un Sevilla que, pese a estar en horas bajas, le cascó cuatro goles en la primera vuelta. Flick querrá prorrogar el pleno de victorias como local, pero tendrá que gestionar una plantilla en la que se palpó el agotamiento físico en Inglaterra y que tendrá, claramente, un ojo puesto en el miércoles, cuando volverá a recibir a los de Eddie Howe para jugarse el pase a cuartos.

El Sevilla, sumido en una profunda crisis y más acostumbrado a mirar a los puestos rojos que a los europeos, llega decimocuarto y a seis puntos del descenso gracias a una notable racha de imbatibilidad. Su última derrota fue el 2 de febrero ante el Mallorca (4-1); desde entonces, encadena empates ante Girona y Alavés, una victoria ante el Getafe y nuevas tablas ante Betis y Rayo. Les sigue costando un mundo ganar, pero sumar jornada tras jornada les da un buen colchón respecto al descenso para consolidarse en la zona tranquila, aunque sea insuficiente para aspirar a algo más.

Facturas pendientes y rotaciones obligadas

En la ida en el Pizjuán, el Barça pagó caras las ausencias de Lamine Yamal y Joan Garcia. Un gol de penalti de Rashford en el añadido del primer tiempo maquilló una horrible primera parte (2-1). En la segunda, el Barça intentó empujar para remontar y Lewandowski tuvo el empate desde los once metros en el 76', pero erró, y el equipo se deshizo en unos minutos finales donde el Sevilla culminó su fiesta con goles de Carmona y Akor Adams.

Los jugadores felicitan a Dani Olmo por el penalti forzado en el último minuto / ADAM VAUGHAN / EFE

El Barça sigue sufriendo por las lesiones de sus laterales titulares; continúan en la enfermería Koundé y Balde, además de De Jong y Christensen. Flick podría introducir rotaciones pensando en la Champions, aunque la Liga entra en su recta final y, a falta de diez partidos, el equipo no se puede permitir el mínimo tropiezo con el Madrid acechando desde atrás.

El Barça saldrá con Joan Garcia en portería y Eric García volverá a estar disponible para ocupar el lateral, aunque no se descarta que Flick apostara por Xavi Espart, mientras que Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo completarán la zaga. En la medular empezarán las rotaciones: Casadó, Fermín y Dani Olmo formarán el trío del centro del campo. Arriba, Rashford y Lamine ocuparán los extremos, mientras que Ferran entrará en punta para dar descanso a Lewandowski.

Almeyda respira al descartarse una lesión grave de Azpilicueta, que tuvo que ser sustituido ante el Rayo, pero pierde para la convocatoria a Kike Salas, lesionado en ese mismo encuentro. A la baja del canterano se suman las de Peque y Marcao. Neal Maupay, ausente desde el derbi sevillano, volvió el jueves a los entrenamientos. El delantero francés ha sido titular en todos los encuentros que ha disputado con el conjunto de Nervión, aunque para este domingo el técnico uruguayo podría darle entrada en la segunda parte por sus molestias físicas recientes.

El Sevilla alineará a Vlachodimos bajo palos; Nianzou y Gudelj como centrales, Carmona en el lateral derecho y Suazo en la izquierda, que viene de cumplir sanción y sustituirá a Kike Salas. Andrés Castrín también es una alternativa si Almeyda quiere salir con un 5-3-2. En el medio no habrá sorpresas con Agoumé y Sow por dentro, y Juanlu Sánchez y Oso abiertos en banda. Arriba, Akor Adams y el exazulgrana Alexis Sánchez, ambos goleadores en el último duelo ante el Barça, formarán la dupla de ataque.

Alineaciones FC Barcelona - Sevilla FC

FC Barcelona: Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine, Rashford y Ferran

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams