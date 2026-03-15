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FC Barcelona - Sevilla en directo: las polémicas y reacciones, en vivo
En directo todas las opiniones, los debates y las jugadas conflictivas del encuentro de LaLiga 2025/26 en el Spotify Camp Nou entre Barça y Sevilla
Lluis Flaquer, en SER: "El Barça hoy juega sabiendo que es obligado el triunfo. El equipo llega con mucho desgaste".
Marta Ramón, en RAC1: "Lamine hoy empieza desde el banquillo. Eric está recuperado, pero Flick prefiere que hoy empiece en el banquillo. El partido ante el Newcastle condiciona".
Oído en RAC1: "Independientemente de lo que pase en el terreno de juego, esta es una jornada que debe reforzar lo que es el FC Barcelona (en referencia a las elecciones y la participación)".
¡Bienvenidos al directo de las reacciones al partido entre el Barça y el Sevilla! Aquí podrás seguir en vivo todo lo que se diga en los medios de comunicación sobre el partido.
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