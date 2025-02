FC Barcelona - Real Sociedad: alineaciones probables del partido de LaLiga

El FC Barcelona y la Real Sociedad se enfrentan este domingo a las 16:15h en la 26a jornada de LaLiga EA Sports, después de que ambos disputaran la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid respectivamente.

La Liga está más igualada que nunca, el Barça va primero empatado a puntos (54) con el Real Madrid y está a solo uno del Atlético. Por otro lado, la Real está noveno a solo 1 punto de los puestos europeos, por lo que uno y otro necesitan ganar. No obstante, los dos están vivos también en las competiciones europeas y la Copa del Rey, lo que significa que este mes de marzo apenas tendrán tiempo para descansar. No sería extraño si los técnicos deciden darles minutos a futbolistas que habitualmente no son tan protagonistas durante el partido.

Flick, poco a poco, va recuperando efectivos. El último fue Andreas Christensen, quien recibió el alta médica el este miércoles, tal y como lo anunciaron los canales oficiales del club. El defensa estuvo casi toda la primera mitad de la temporada recuperándose de una tendinopatía en el telón de Aquiles y, cuando se recuperó, sufrió una nueva lesión en el sóleo de la pierna derecha. En la enfermería solo quedan Marc Bernal y Ter Stegen.

El técnico alemán, sin embargo, tiene a un jugador amenazado de sanción en sus filas. Si Gavi recibe una tarjeta amarilla durante el partido, se perdería el encuentro contra el Osasuna del próximo sábado. Cabe destacar que la última vez que el Barça se enfrentó al equipo navarro, cayó con un resultado abultado de 4 a 2, por lo que es importante que el entrenador pueda contar con todos los jugadores disponibles.

La Real Sociedad, por su parte, llega a Barcelona con 5 bajas importantes. Take Kubo, uno de los jugadores más importantes para Imanol Alguacil, Aguerd y Sheraldo Becker no podrán ayudar al equipo en busca de la victoria en Montjuïc, ya que los tres están sancionados. Tampoco estarán Pachecho y Zakharyan por lesión.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Aritz, Zubeldia, Javi López; Brais, Zubimendi, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal, Sergio Gómez.