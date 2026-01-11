FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del clásico de la final de la Supercopa 2026, en vivo

¿Recordamos lo más destacado que dijeron ayer los técnicos en la previa de la final?

Flick: "Mbappé es el mejor delantero en la actualidad, pero ¿cuántos Clásicos hemos jugado? ¿Cuántos hemos ganado? Sólo hemos perdido un partido. Es un jugador fantástico y nos adaptaremos algo, pero también al Real Madrid. Nosotros tenemos que jugar como juega siempre el Barcelona, con nuestro estilo, que es diferente del Real Madrid".

Xabi Alonso: "No tomaremos una decisión kamikaze con Mbappé. ¿Lamine? Ha hecho cosas fantásticas con su equipo y la selección, pero no condiciona nuestro planteamiento".