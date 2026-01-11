En directo
SUPERCOPA DE ESPAÑA
FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del clásico de la final de la Supercopa 2026, en vivo
Sigue la última hora de la previa del clásico entre Barça y Real Madrid en Jeddah por el primer título del año
Dónde ver el clásico Barça - Real Madrid de la final de la Supercopa de España en directo y por TV
Más allá de la actualidad vinculada al clásico hay que recordar que hoy se espera que Cancelo aterrice en Barcelona y mañana pase la revisión médica previa a su fichaje.
El Barça ya se va poniendo en modo clásico y ha colgado esta imagen en las redes:
¿Recordamos lo más destacado que dijeron ayer los técnicos en la previa de la final?
Flick: "Mbappé es el mejor delantero en la actualidad, pero ¿cuántos Clásicos hemos jugado? ¿Cuántos hemos ganado? Sólo hemos perdido un partido. Es un jugador fantástico y nos adaptaremos algo, pero también al Real Madrid. Nosotros tenemos que jugar como juega siempre el Barcelona, con nuestro estilo, que es diferente del Real Madrid".
Xabi Alonso: "No tomaremos una decisión kamikaze con Mbappé. ¿Lamine? Ha hecho cosas fantásticas con su equipo y la selección, pero no condiciona nuestro planteamiento".
Ahora mismo el encuentro presenta varias dudas por despejar. La más llamativa el papel de Mbappé. Ayer se entrenó con normalidad, pero Xabi Alonso dijo en la previa que no serían kamikazes con el francés. Parece seguro que Kylian participará en el encuentro pero en Madrid no tienen claro si será como titular o saliendo desde el banquillo.
¡Buenos días y bienvenidos al directo de la final del Superclásico! Empezamos un directo que se alargará durante todo el día. El encuentro empezará a las 20.000 (hora española) pero les iremos informando durante toda la jornada de las últimas novedades por aquí.
