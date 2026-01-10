En directo
SUPERCOPA DE ESPAÑA
FC Barcelona - Real Madrid, en directo: Flick, Xabi Alonso y última hora del clásico en la previa de la final de la Supercopa 2026
Sigue el minuto a minuto de las ruedas de prensa de la previa de la final y toda la última hora de la previa del clásico en Jeddah
Flick ha posado con una camiseta de Gavi, el mismo nombre que contra el Espanyol y que le dio suerte en el derbi.
Flick y Xabi Alonso se hacen la tradicional fotografía de la previa.
Termina la rueda de prensa de Xabi Alonso
Hasta aquí la comparecencia de Xabi Alonso.
Si sería una liberación ganar al Barça para él
"En absoluto, sería una alegría pero no me lo tomo como una liberación".
Le preguntan por Lamine Yamal
"Hombre, no voy a descubrir yo a Lamine. Con la edad que tiene el nivel que ha dado en el Barça y la selección es fantástico, ¿no? Es un jugador diferente. Pero no nos condiciona la preparación, sabemos que es desequilibrante en su posición pero el planteamiento es el mismo".
Si no ha logrado llegar al vestuario como en el Leverkusen
"Todos los proyectos evolucionan, si coges el Mundialito llevamos cuatro meses y poco y estamos evolucionando en el espíritu, lo emocional, lo futbolístico... y nos sentimos muy conectados a los jugadores y estos partidos pueden tener un gran impacto para lo que queda. Y los jugadores están con ese compromiso. No será decisivo pero sí importante".
Si es una prioridad frenar a Pedri y su influencia
"Conocemos bien al Barça y ellos a nosotros, no hay secretos. Tenemos que hacer un partido completo, Pedri por supuesto es uno de sus grandes jugadores pero hay otros que son importantes".
Cómo ve al equipo físicamente
"No hacemos un planteamiento pensando en tener picos o altibajos. Buscamos un nivel óptimo porque todas las fases son importantes".
El último precedente
"El partido del Bernabéu no es una referencia pero no lo olvidemos. Hay cosas a la hora de tener el balón y defender juntos son imprescindibles. Será un partido con momentos para todos".
Cómo cambia el ambiente aquí
"Encontramos un apoyo increíble, somos el mejor club del mundo y lo sientes, estamos agradecidos por eso".
- Novedades en el fichaje de Cancelo
- El central tapado que el Barça tiene en su lista de fichajes
- Marc Bernal, ¿debut y cambio de paradigma?
- Polémica por la modificación de los escudos de Barça y Real Madrid en Arabia: 'Vergüenza de Supercopa
- El Barça podría estudiar una salida de Marc Bernal en enero
- Maldini, tajante tras el Atlético de Madrid-Real Madrid: 'Las cosas como son
- Barça - Partizan, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
- El menosprecio de Vinicius que originó el comentario de Simeone