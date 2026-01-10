Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça vs Madrid SupercopaHorario Barça - MadridBarcelona Madrid alineacionesAlcarazBardghjiClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaBarça - PartizanMarc BernalViniciusCanceloMercado de Fichajes hoyBarcelona - Real Madrid horarioBarça - Madrid femeninoIbon SuberbiolaEbrima TunkaraHorarios octavos Copa del ReyMaldiniEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

SUPERCOPA DE ESPAÑA

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: Flick, Xabi Alonso y última hora del clásico en la previa de la final de la Supercopa 2026

Sigue el minuto a minuto de las ruedas de prensa de la previa de la final y toda la última hora de la previa del clásico en Jeddah

DIRECTO | Rueda de prensa de Xabi Alonso previa a la final de la Supercopa de España / PI STUDIO

Dídac Peyret

Dídac Peyret

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL