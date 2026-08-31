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FC Barcelona - Rayo Vallecano, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
Sigue el encuentro de la tercera jornada de Liga entre los azulgranas y los madrileños en el Spotify Camp Nou
Dato interesante de goleadores de Transfermarkt
Un dato interesante que nos trae Transfermarkt respecto a los máximos goleadores de la plantilla actual del Barça. Raphinha, Lamine y Fermín, en el TOP-3
XI del Rayo
Este es el XI del Rayo Vallecano, sin Ratiu y con la sorpresa de Bouare, recién fichado del Betis.
Disposición del XI del Barça
Así se espera que sea la disposición del XI del Barça
El Rayo, un polvorín
Recalcar que la situación en el Rayo Vallecano es insostenible. Martín Presa no ha querido hacer referencia a ello en la comida de directivas en el Botafumeiro. Por ahora, no puede jugar en casa por el deterioro del estadio. El césped y la infraestructura descuidada por la Comunidad de Madrid y por el propietario del club. Ante el Alavés jugaron en Butarque.
Ratiu, suplente
Adelanta Fabrizio Romano que Andrei Ratiu es suplente en el Rayo. El rumano aprieta para irse al Fulham, que ofrece más de 20 millones de euros. Por ahora, Martín Presa se cierra a su salida.
XI DEL BARÇA
Ya tenemos XI del Barça para esta noche: Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Olmo, Lamine, Raphinha, Gordon.
Conclusiones del XI
Tres cambios introduce Flick. Entra Olmo por Fermín tras dos partidos de suplente, Kounde (de lateral) por Eric. Christensen por Gerard Martín. Mismo tridente ofensivo, muy asentado, con Raphinha de '9'.
Posible XI de Flick
Queda nada para saber los once elegidos de Hansi Flick. Veremos si se mantiene Espart o entra Joao Cancelo en la rotación en ese lateral zurdo. A priori, no se esperan muchos cambios respecto al partido ante el Athletic.
EL BARÇA REACCIONA AL ADIÓS DE MESSI
Aunque la noticia del día en el mundo del deporte ha sido el anuncio de Leo Messi. El argentino deja la selección argentina tras más de 20 años y el Barça no ha tardado en reaccionar.
"Lo diste todo hasta el último suspiro. Tu país y todo el barcelonismo estamos orgullosos del legado que dejas", escribió el FC Barcelona acompañado de dos corazones azulgranas.
INCORPORACIONES
Esta mañana ha llegado Gabriel Jesus a Barcelona, pero el brasileño no debutará esta noche. El ex del Arsenal será presentado mañana como jugador culé y podría debutar ante el Valencia el fin de semana
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