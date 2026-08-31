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FC Barcelona - Rayo Vallecano, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga

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La alineación del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano en la jornada 3 de la Liga

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La alineación del FC Barcelona frente al Rayo Vallecano en la jornada 3 de la Liga / Sport.es

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Sergi Capdevila

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