FC Barcelona - Rayo Vallecano, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga

EL BARÇA REACCIONA AL ADIÓS DE MESSI

Aunque la noticia del día en el mundo del deporte ha sido el anuncio de Leo Messi. El argentino deja la selección argentina tras más de 20 años y el Barça no ha tardado en reaccionar.

"Lo diste todo hasta el último suspiro. Tu país y todo el barcelonismo estamos orgullosos del legado que dejas", escribió el FC Barcelona acompañado de dos corazones azulgranas.