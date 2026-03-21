FC Barcelona - Rayo Vallecano: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El Barça llega eufórico tras la victoria ante el Newcastle para afrontar este domingo (14:00h) el último partido antes del parón de selecciones, recibiendo al Rayo en casa con la obligación de ganar para prolongar la buena racha en liga. Tras este encuentro, habrá un parón de dos semanas en el que España, con la Finalissima cancelada, jugará un doble amistoso ante Serbia y Egipto. Además, hay repesca de Mundial y las categorías inferiores Sub-21 y Sub-19 jugarán la Clasificación del Europeo.

Los de Flick volverán el 4 de abril con un plato fuerte: la "previa" adelantada de los cuartos de Champions en el Metropolitano, aunque esta vez en liga, y el derbi en casa la siguiente semana. De momento, el foco está en el partido del domingo, donde los blaugranas esperan lograr la victoria a la espera de que el derbi madrileño, que se disputa al cabo de unas horas, acabe en un resultado favorable que catapulte aún más al Barça hacia el título.

El Rayo ha sido un hueso duro de roer para los blaugranas en los últimos años, con varios tropiezos en los precedentes más recientes. El último fue en la tercera jornada de la presente campaña liguera, donde empataron a uno en Vallecas. Lamine adelantó a los suyos desde los once metros, ventaja contrarrestada por un gol de Fran Pérez en el 67. El Rayo incluso mereció los tres puntos, pero se topó con un Joan Garcia estelar que acabaría siendo rutina.

Los de Íñigo Pérez llegan al Spotify Camp Nou celebrando el pase a cuartos de la Conference tras eliminar al Samsunspor turco, pese a la derrota en Vallecas en la vuelta (0-1, con un global de 3-2 a favor). En liga se sitúan decimoterceros, a seis puntos del descenso. No pierden desde el 1 de febrero en el Bernabéu (2-1), y desde entonces suman victorias ante Atlético y Oviedo, y tablas frente a Betis, Athletic, Sevilla y Levante. Un historial reciente que reafirma la capacidad de los rayistas de competir de tú a tú contra los pesos pesados de la liga.

Lamine y Raphinha celebran uno de los goles contra el Newcastle / Valentí Enrich

Al parón con los deberes hechos

Flick no se guardará nada pese a haber jugado ante el Newcastle el miércoles, sabiendo que después habrá, para algunos, descanso internacional. Siguen lesionados Christensen, De Jong, Koundé, Balde y la más que posible baja de Eric, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle. Joan Garcia saldrá en portería y Xavi Espart podría repetir en el lateral derecho tras debutar con nota ante el Sevilla. El resto de la zaga la completarían Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo. En el medio, Pedri, Bernal y Fermín; y arriba Lamine, Raphinha y Lewandowski, cuyo doblete ante el Newcastle podría ser la sentencia definitiva para Ferran.

Ilias Akhomach, precisamente exjugador del Barça, recibió una fuerte entrada en su tobillo durante el último partido ante el Levante. Apuntaba a lesión, aunque entró en la convocatoria para el partido de Conference pese a que no jugó. El que seguro que no estará es Nobel Mendy, expulsado por doble amarilla en el mismo encuentro. Íñigo Pérez alineará a Batalla bajo palos, con Lejeune y Luiz Felipe en el eje de la zaga escoltados por Ratiu y Chavarría. Unai López y Ciss formarán la dupla en el medio con Isi Palazón en la mediapunta, bandas para Fran Pérez en la izquierda y De Frutos como posible reemplazo de Ilias en la otra banda, completando el once con Alemao, autor de un doblete en la ida de la Conference, como punta.

Alineaciones probables FC Barcelona - Rayo Vallecano

FC Barcelona: Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chevarría; Unai López, Ciss, Isi; Fran Pérez, De Frutos y Alemao.