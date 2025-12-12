FC Barcelona-Osasuna: horario y dónde ver el partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

FC Barcelona y Osasuna se enfrentan este sábado en el Spotify Camp Nou en la jornada 16 del campeonato. Un encuentro en el que los de Hansi Flick intentarán prolongar su racha exitosa de seis victorias para continuar marcando la línea en el campeonato de Liga.

El equipo solo acumula triunfos después de su derrota en el Santiago Bernabéu. Una serie de partidos que le han permitido encaramarse hasta el primer puesto de la clasificación con una ventaja de cuatro puntos respecto al Real Madrid.

El Barça tiene la posibilidad de aumentar esta distancia a siete puntos de forma provisional ya que el Real Madrid disputa el domingo su partido frente al Alavés en Mendizorroza (21.00 h.). La presión sería máxima para los de Xabi Alonso.

Hansi Flick ha recuperado efectivos y solo cuenta con las bajas por lesión de Dani Olmo y Gavi, así como la de Araujo con motivo de su pérdida de confianza a raíz de su error y las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge.

Buen horario

El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou este sábado en un horario agradecido como es el de media tarde (18.30 horas). El club confía en congregar unos 45.000 aficionados en el Camp Nou para animar al equipo en un buen momento de juego y que está ofreciendo espectáculo. El Barça ha vuelto por sus fueros en un momento importante de la temporada tanto en la Liga como en la Champions League.

Los hinchas culés que no puedan acudir al recinto barcelonista tendrán la ocasión de seguir el partido por televisión. Movistar+ es la plataforma encargada de emitir un encuentro que tiene un gran valor para el campeonato de Liga.

El Barça disputará otros dos encuentros para cerrar el año 2025. El partido de Copa del Rey en Guadalajara, así como el último de año en la Liga ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica el domingo 21 de diciembre a las 16.15 h.

Horario del FC Barcelona - CA Osasuna

El partido entre el Barça y el Club Atlético Osasuna, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputará el sábado 13 de diciembre a las 18:30 en el Spotify Camp Nou.

Dónde ver el FC Barcelona - CA Osasuna

El enfrentamiento entre el Barça y Osasuna se podrá ver por TV y online a través de Movistar Plus+.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.