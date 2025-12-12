FC Barcelona - Osasuna: alineaciones probables del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona de Hansi Flick se medirá al Osasuna en el Spotify Camp Nou en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, en un encuentro que debe servir para, como mínimo, mantener la ventaja de cuatro puntos conseguida respecto al Real Madrid de Xabi Alonso, tras haber remontado nueve puntos después del Clásico en el Santiago Bernabéu, cuando el conjunto merengue se situó con cinco puntos por encima. Además, el Barça tratará de seguir la buena racha desde la derrota en Stamford Bridge, buscando su quinta victoria consecutiva.

Por su parte, Osasuna intentará sumar para alejarse de la zona de descenso, que actualmente supera por solo tres puntos, pese a tener por debajo a Valencia, Mallorca, Girona, Oviedo y Levante. Los dirigidos por Alessio Lisci intentarán amarrar su tercer triunfo seguido, tras imponerse a Levante y clasificar a dieciseisavos de la Copa del Rey al eliminar con un 3-5 al Ebro.

Las bajas en ambos conjuntos

Para el choque liguero, Hansi Flick no podrá contar con Ronald Araujo, que se encuentra de viaje espiritual para superar sus problemas de salud mental; Pablo Gavi, quien no volverá hasta mediados de febrero, ni Dani Olmo, el cual no reaparecerá hasta inicios de 2026 tras su luxación de hombro al marcar el 2-1 al Atlético de Madrid. El técnico teutón sí tendrá a su disposición a Fermín, que ya fue titular ante el Eintracht; Raphinha, plenamente recuperado, y Ter Stegen, que ha dejado atrás sus problemas de espalda y ya volvió a la convocatoria entre semana en el enfrentamiento de UEFA Champions League.

Las pocas dudas que puede haber en el once inicial radican en la presencia de Eric, ya que Frenkie de Jong podría reaparecer en el centro del campo, y en sí el elegido en punta será Robert Lewandowski o Ferran Torres.

Por su parte, el equipo de Pamplona tendrá a toda la plantilla disponible con una única excepción, Iker Benito, pues todavía sigue recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior y al cual no se le espera hasta mayo o junio. El entrenador italiano debería poder alinear a Lucas Torró, Kike Barja, Aimar Oroz e Íñigo Arguibay, aun cuando han entrenado algunos días al margen del grupo.

La principal duda de los visitantes tiene que ver con el sistema defensivo, ya que Lisci podría mantener la línea de cuatro o dar entrada a un central más para cerrar con cinco.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Frenkie, Fermín; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha.

Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró; Aimar Oroz; Víctor Múñoz, Budimir, Rubén García.