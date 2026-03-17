FC Barcelona - Newcastle: alineaciones probables para el partido de la Champions League

El Barça se prepara para dar un golpe de efecto en la vuelta de los octavos de Champions y despejar los fantasmas de la ida, donde el equipo sufrió en Saint James' Park para rascar un empate en el último suspiro (1-1). Con el rugido del Spotify Camp Nou y las buenas sensaciones tras la plácida victoria ante el Sevilla, el escenario invita al optimismo, y los de Flick tienen a tiro los cuartos de final por tercer año consecutivo.

El Newcastle, sin embargo, volvió a demostrar ser un auténtico bloque de granito. Pese a que su posición en la Premier no le hace justicia, el pasado fin de semana asaltó Stamford Bridge (0-1), donde un gol de Anthony Gordon en el minuto 18 bastó para tumbar a un Chelsea que aspiraba a dormir en puestos de Champions. La fortaleza defensiva de las 'urracas' volvió a ser palpable; con un once plagado de rotaciones respecto al partido ante el conjunto catalán pero con nombres de peso como el propio Gordon, Botman o Livramento, los de Howe se llevaron tres puntos muy meritorios.

Flick también rotó, y con éxito, en la manita frente al Sevilla (5-2). Descansaron Lamine, Eric, Fermín, e incluso Pedri solo disputó la primera parte, sustituido por el del Campillo con el trabajo ya hecho. El partido dejó muchas notas positivas: el 'hat-trick' de Raphinha llega en el mejor momento para un jugador autoexigente que venía de un partido gris en Inglaterra, y que no se cansa de reivindicarse. A ellas se suma el partidazo de Cancelo, el ilusionante debut de Xavi Espart como titular y la vuelta de Gavi 204 días después.

Onces similares

En la enfermería siguen Christensen, De Jong, Koundé y Balde. Sin embargo, con el regreso de Gavi y la irrupción de una enésima joya de la Masia, Flick gana efectivos. El técnico alemán presentará un once muy parecido al de la ida: Joan en portería; Eric, ya recuperado, en el lateral derecho, con Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo a un nivel excelso completando la zaga.

Raphinha celebra uno de los tres goles ante el Sevilla / Alberto Estevez / EFE

En la medular, Pedri y Fermín, que se repartieron esfuerzos ante el Sevilla, saldrán de inicio junto a un Bernal que acumula muchos minutos. Olmo podría ser una alternativa al andaluz, con más gol y premiado tras su gran actuación liguera. Arriba, un Lamine fresco y un Raphinha reivindicado ocuparán las bandas. La gran duda está en la punta: Lewandowski fue titular el domingo mientras que Ferran no jugó ni un minuto, con la incógnita de si fue un aviso para el miércoles o si el polaco, que extraña el gol, repetirá en el once.

Por parte del Newcastle, se espera una convocatoria idéntica a la de la ida, aunque con dos asteriscos. Siguen de baja Bruno Guimarães, Schär, Krafth y Miley, a los que se suman dos dudas tras el duelo ante el Chelsea: Joe Willock, sustituido por molestias y pendiente de pruebas, y Tonali, que fue baja por enfermedad, aunque Howe confía en que el italiano llegue a tiempo.

Pocos cambios se esperan en el esquema del técnico de Amersham, cuya propuesta ya le salió cara al Barça en Inglaterra. Ramsdale es el dueño consagrado de la portería; Thiaw, Burn y un gran Hall repetirán en defensa, con la posible vuelta de Livramento por Trippier en el lateral drecho. En el medio, si llega a tiempo, jugará Tonali junto a Ramsey y Joelinton, dejando la pólvora arriba para Elanga, Barnes y Gordon, que completará el once que intentará asaltar el Spotify Camp Nou.

Alineaciones probables FC Barcelona - Newcastle

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Lamine, Raphinha y Lewandowski.

Newcastle: Ramsadle; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Barnes y Gordon.