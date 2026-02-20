FC Barcelona - Levante: alineaciones probables para la jornada 25 de LaLiga EA Sports

La reacción del Barça pasa por el Spotify Camp Nou. Tras dos derrotas consecutivas (Atlético y Girona), los de Hansi Flick necesitan volver a levantar cabeza y reengancharse a la pelea por el liderato, ahora con el Real Madrid reinando en la tabla. Los blancos jugarán contra el Osasuna un día antes, mientras que el conjunto azulgrana recibirá este domingo a un Levante en horas bajas, penúltimo y a siete puntos de la salvación.

La derrota en Montilivi (2-1) entregó el trono al Madrid, que ya suma 60 puntos frente a los 58 del Barça. Hacía diez jornadas que los blancos no dormían líderes, pero su racha de ocho victorias seguidas, sumada a los recientes tropiezos culés ante Real Sociedad y Girona, ha devuelto el mando a los de Arbeloa. A falta de 13 jornadas, el margen de error es mínimo y cualquier tropiezo de aquí al final puede ser definitivo.

Un Levante herido, pero con antecedentes

El Levante llega en una situación crítica, encadenando tres derrotas y en una posición muy delicada. Con solo 18 puntos, son la peor defensa del campeonato (40 goles encajados). Aun así, el Barça sabe que no puede confiarse. En la ida, los 'granotas' se pusieron 2-0 arriba y el equipo tuvo que sudar para acabar remontando en el descuento gracias a un autogol de Elgezabal. Los de Luis Castro buscarán uno de los últimos alientos que inviten a la esperanza, tras perder el derbi y caer este miércoles en su partido aplazado ante el Villarreal, con un solitario gol Mikautadze (0-1).

Barcelona players react during a Spanish La Liga soccer match between Girona and Barcelona in Girona, Spain, Monday, Feb. 16, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) / Associated Press/LaPresse / LAP

El retorno de Pedri

La gran noticia en clave Barça es el regreso de Pedri a la convocatoria. No se espera que sea titular, pero sí que tenga minutos en el tramo final para ganar ritmo de cara al Villarreal y llegar al 100% al duelo decisivo de vuelta contra el Atlético. En cuanto al once, Flick apostaría por algo muy similar a lo visto en Girona. Joan García seguirá bajo palos y la duda principal es el estado de Eric Garcia.

Pese a retirarse con molestias en Montilivi, el de Martorell parece listo para encadenar su 81° convocatoria y seguir siendo el jugador con más minutos esta temporada. Con la semana que viene "limpia", podría seguir formando pareja con Cubarsí. En los laterales, Balde apunta a recuperar el sitio frente a Gerard Martín, con Koundé en la derecha. En la medular, De Jong, Fermín y Dani Olmo se mantienen, mientras que arriba Lamine y Raphinha escoltarán a un Ferran Torres que busca reencontrarse con el gol.

Las bajas 'granotas'

El Levante llega mermado. No podrá contar con Arriaga, sancionado con tres partidos tras el tenso derbi ante el Valencia, ni con su capitán Pablo Martínez, lesionado de la rodilla en el mismo partido. Luis Castro saldrá con Ryan en portería y una defensa liderada por Dela y Moreno, con la opción de introducir a Matturo que vuelve de sanción si el técnico portugués decide apostar por un 5-3-2. Toljan y Manu Sánchez ocuparían los carriles, con Raghouber, la gran sensación del mercado de invierno, Olasagasti y un Carlos Alvárez más adelantado en el medio. La pólvora arriba quedará en manos de Tunde, Iván Romero y Etta Young.

Alineaciones probables Barça - Levante

Barça: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; De Jong, Fermín, Dani Olmo; Lamine, Raphinha y Ferran.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.